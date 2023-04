Jodoigne a déçu à Tournai

La réplique est identique dans le camp d’en face: "Je ne comprends pas comment on peut passer du jour à la nuit aussi vite", disait Steve Dessart le coach de Jodoigne, comparant la prestation trois étoiles face à Gosselies et le non-match de ses troupes en première période.

Holuigue supplée Kaba en milieu de terrain ; à Jodoigne, Beaupain, Soriano et Mokoka qui fête sa première titularisation remplacent Reuter, Fotso et Cassange.

Une tête de Lekehal et un tir d’Amury ouvrent le bal côté tournaisien, Soriano répond du tac au tac. Les Sang et or ouvrent le score sur un ballon qui transite par Dassonville et Holuigue qui ne se pose pas de questions et expédie un tir qui bat Bronckart via les deux poteaux à la 26e. Calon insiste en forçant un corner puis en terminant sur le toit du but mais le meilleur est à venir quand Destrain un cran plus haut sur l’échiquier récupère le ballon et lobe magnifiquement Bronckart sorti à sa rencontre. Voilà les troupes de Luigi Nasca sur le velours mais Steve Dessart prend ses responsabilités au retour des vestiaires en effectuant trois changements tout en modifiant son schéma de jeu. La récompense ne tarde pas avec Mirabile qui profite d’un ballon en profondeur pour relancer le suspense à la 58e.

Tournai doute – un peu – onze minutes exactement, le temps de voir Van Wynsberghe galoper sur son flanc avant d’adresser le centre parfait sur la tête de Destrain qui avait bien flairé le coup – ou plutôt répété une phase mille fois travaillée en semaine.

Beaupain et Berisha chatouillent encore Gianquinto mais le mot de la fin sera tournaisien avec une chevauchée fantastique de Lekehal qui se débarrasse de trois adversaires avant de battre Bronckart sans rémission. Décidément, c’est une équipe qui lui va comme un gant "Dorénavant, je ne l’alignerai plus que lors de ces duels", souriait Luigi Nasca.

"Difficile si on ne joue qu’une mi-temps"

Steve Dessart l’entraîneur de Jodoigne ne s’expliquait pas le match en deux facettes de ses ouailles: "Notre première période a vraiment été mauvaise, comment voulez-vous gagner un match si on ne joue que la moitié du temps ? On avait quelques absents, ça s’est vu mais à la pause, j’aurais pu sortir sept ou huit joueurs qui n’étaient pas dans leur match. Quand on lutte pour sa survie, il faut savoir enfiler son bleu de travail ce que nous n’avons pas été capables de faire dans un match où on savait que l’impact physique serait important. On a péché individuellement et collectivement. Le changement de système et de joueurs a fait beaucoup de bien mais on a laissé passer notre chance. Vous avez beau mettre n’importe quel système de jeu en place, si vous n’y mettez pas l’envie, ça ne fonctionne pas !"

Arbitre: M. Pottier.

Cartes jaunes: Mbolo, Mokoka, Destrain.

Buts: 24e Holuigue (1-0); 36e Destrain (2-0); 58e Mirabile (2-1); 69e Destrain (3-1); 84e Lekehal (4-1).

TOURNAI: Gianquinto, Thambwe, Brouckaert (79e Marquette), Piéraert, Holuigue, Zanzan (64e Bellia), Destrain (74e Ze), Amury, Dassonville, Calon (64e Van Wynsberghe), Lekehal.

JODOIGNE: Bronckart, Lallemand, Mbolo, Puttemans, Sylla (46e Vanheukelom), Pohl (79e Gilles), Beaupain, Congosto (46e Berisha), Soriano (46e Mirabile), Azzouzi, Mokoka.