Rentabiliser les voyages reste bien compliqué pour Braine, battu 2-1 au Symphorinois

Seulement neuf points sur quarante-deux acquis à l’extérieur cette saison, les ouailles d’Olivier Suray peinent plus que jamais à récolter le juste fruit de leurs efforts fournis sur terrain adverse. Très objectivement, le CS ne méritait pas de s’incliner samedi soir au Tondreau où l’on ne croisait que des visages déconfits dans le clan brabançon. À commencer par l’entraîneur, comme frappé une nouvelle fois par la malédiction : “Une rencontre qui résume à elle seule ce qu’aura été notre saison. Hormis les dix premières minutes où nous n’étions pas dedans, le reste fut notre apanage, avec notamment des occasions que nous avons eu le tort de galvauder. Il restait à peine une minute à jouer et trop naïvement, nous avons laissé filer un point qui nous revenait de plein droit. Dans notre chef, la moindre étourderie continue à se payer cash. Je n’ai pourtant rien à reprocher à mes joueurs qui auraient mérité ce petit bonus car il va de soi que c’est à domicile que nous devons avant tout assurer nos arrières. Quand je vois l’investissement permanent de mon groupe, je ne peux qu’être désolé. Le ratio en termes de points et aussi de buts ne correspond absolument avec nos prestations. ”