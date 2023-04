Mauvais week-end pour les Tubiziens

Rapidement, les locaux se voulaient offensifs. Fransolet, d’un centre tir, alertait De Bie. Une tête de Piette, sur un corner de Timmermans, était aussi déviée in extremis. Les leaders se montraient agressifs et accrocheurs à souhait.

Toutefois, ils devaient rester attentifs aux contres adverses. Notamment sur un envoi de Lkoutbi qui mettait Bizimana à contribution. Mais dans leur envolée offensive, un excellent service de Biscotti autorisait un retourné exceptionnel de Scevenels qui laissait De Bie de marbre (1-0). Le goleador local, tout en glissade, activait encore la maîtrise de De Bie, le dernier rempart visiteur. Après un repos mérité, les acteurs reprenaient leurs marques. Scevenels se rappelait au mauvais souvenir de De Bie qui prenait, cette fois, le meilleur.

Les Blanc et Or, dès lors, mettaient le siège devant la défense bien organisée des Verts. Les ballons offensifs visiteurs revenaient sans cesse. Heureusement, ils étaient mal calibrés et tombaient systématiquement dans l’arrière-garde centrale des locaux qui se régalaient. Sur une des rares velléités hesbignonnes en seconde armure, l’inévitable Scevenels donnait encore un peu de frayeur à De Bie.

Avec l'exclusion de Aarab à la 65e, la mobilisation défensive était plus que de mise du côté villersois. "Calme les gars, il reste du temps", martelait Mohamed Bouhmidi, le T1 brabançon.

Mais c’était sans compter sur des Verts qui décuplaient leurs forces pour conserver leur avance. Et surtout s’isoler davantage sur la première marche du podium vu que leurs poursuivants directs avaient toussoté ce week-end.