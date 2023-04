Football et Teqball font bon ménage pour Ludovic Gueuning

Son passé comme footballeur n’est pas étranger à sa réussite dans le Teqball. “Foot et Teqball sont deux sports différents, le Teqball ne prendra jamais le pas sur le football, mais les deux sont complémentaires. C’est clair que disposer d’une bonne technique est important mais cela s’apprend. Je me souviens de la première fois où je me suis testé au Teqball, je suis resté deux heures avant de faire quelque chose de convenable. Il faut faire preuve de patience.”

"Les footballeurs qui aiment faire un tennis-foot en fin de saison vont apprécier le Teqball."

Contrairement au padel qui est devenu très accessible, le Teqball est seulement en train de se faire connaître. “Mais cela se développe bien, assure Ludovic Guening. Je suis convaincu que le Teqball peut encore se développer et grandir. Les footballeurs qui aiment faire du tennis-foot en fin de saison vont aussi apprécier le Teqball. On peut aussi compter sur l’aide de la Fédération internationale qui nous a donné une vingtaine de tables. On en a gardé cinq pour nos initiations et tournois et les autres ont été distribuées dans différents clubs un peu partout en Wallonie.”

Le Teqball est déjà bien présent en Brabant wallon, en Hainaut et dans le Namurois ainsi qu’au Luxembourg et à Bruxelles, “où il n’y a encore qu’un club”. “On va maintenant s’attaquer à Liège et à la Flandre.”

Quant à Ludovic Geuning, il apprécie le job, lui qui est aussi membre de l’équipe nationale. “Je ne fais pas partie des meilleurs joueurs belges. D’autres jouent mieux que moi mais ils n’ont pas eu l’occasion de se libérer ou de prendre congé pour accompagner l’équipe nationale lors de ses différents tournois.”

Dans le but de se qualifier pour les prochains Jeux Européens, la Belgique a participé à des tournois qualificatifs organisés à Budapest, au Monténégro et à Madrid. “J’ai accompagné l’équipe pour la soutenir à Budapest, je n’étais pas de la partie au Monténégro la semaine dernière mais j’ai par contre joué à Madrid.”

En espérant maintenant recevoir de bonnes nouvelles d’ici la fin de la semaine. “Il y aura quinze qualifiés pour les Jeux. Avant le dernier tournoi à Madrid, la Belgique était 16e mais Maxime Genin est parvenu à faire un huitième de finale en double messieurs avec Alexis Goffin et un huitième de finale en mixte avec Aline Zeler. Logiquement, cela devrait passer et participer aux Jeux Européens serait une belle vitrine pour le développement de ce sport.”

”Ma saison la plus frustrante avec Grez”

Ludovic Gueuning est toujours footballeur en P1 au RFC Grez-Doiceau. “J’essaye de combiner les deux. Jonathan Rucquoy est compréhensif au niveau de la fédé comme Sergio Palavicino l’est au football.”

Avec Grez, il vient de vivre “la saison la plus frustrante depuis que je joue au foot.” Et cela remonte puisqu’après avoir fait ses débuts à Mélin, Ludo est parti au RJ Wavre avant de rejoindre Grez. Au total, il aura été coaché par Sergio Palavicino pendant dix saisons. “Pour lui, et pour la fin d’un cycle à Grez, on aurait aimé participer au tour final mais ce ne sera pas le cas.”

À 27 ans, sera-t-il toujours à Grez la saison dernière ? “Aucune idée. Il y aura beaucoup de départs mais il y a surtout beaucoup de questions quant aux ambitions du club. J’ai eu l’occasion de rencontrer le nouveau coach (Pierpaolo Giunta), ce sera un autre style que Sergio, mais j’ai surtout cette volonté de retrouver le plaisir perdu cette saison.”