D2 ACFF : Horizon 2025 pour la RUS Rebecquoise, toujours avec Thierry Demolie à la barre

”Prendre le temps d’assimiler les changements qui s’annoncent.”

En effet, alors que depuis plusieurs semaines maintenant, l’ACCF a annoncé et présenté un nouveau cadre réformant les rémunérations des joueurs, ainsi que des staffs dans nos séries amateurs, Rebecq, et son président en tête de file, se sont octroyés un moment de réflexion avant d’engager les grandes manœuvres, comme l’explique l’homme fort rebecquois, Thierry Demolie. “Dans de telles situations, il est selon moi toujours important de prendre le temps de bien assimiler l’information et les changements qui s’y rapportent avant de réagir de façon hâtive ou précipitée. Aujourd’hui, on doit se remettre en question par rapport aux nouvelles réglementations imposées par l’administration et l’ACCF en termes de rémunérations de nos joueurs. Bien qu’en me mettant à la place des instances, je conçois entièrement qu’une réglementation ait été nécessaire et que la définition d’un nouveau cadre légiféré soit le bienvenu, je regrette que les règles définies à l’intérieur de ce cadre ne soient pas plus adaptées. Bien que je sois convaincu que nos fédérations ont défendu ce sujet du mieux qu’elles l’ont pu, je constate qu’on applique un règlement identique pour un joueur de P3 qu’à un joueur de D2, le tout sous couvert de la dénomination de nos championnats, autrement dit amateurs. Mais je pense qu’à ce stade, il est important de marquer la distinction entre les joueurs en fonction du niveau auquel ils évoluent.”

”L’investissement n’est pas le même en D2 qu’en provinciale”

”L’investissement en temps, en énergie et parfois même en argent n’est pas le même pour un joueur de D2 qu’un joueur de provinciale. Un joueur dans notre série s’entraîne trois ou quatre fois sur la semaine, joue un match le week-end qui une semaine sur deux lui demande un déplacement conséquent et la quasi-totalité de sa journée, alors qu’en provinciale, ces efforts sont sans doute plus limités. Mais à côté de cela, on propose le même cadre de rémunération et les mêmes plafonds. C’est dommage que lors de telles prises de décisions, les clubs, les hommes de terrain et les dirigeants, ne soient pas davantage consultés. Cela apporterait sans aucun doute un peu plus de bon sens à certaines réglementations.”

Si on a donc bien compris que le président Demolie ne contestait en rien le fait qu’une nouvelle réglementation venant cadrer les rémunérations soit imposée au club, ce sont davantage les éléments que cette réforme comporte qui suscitent les interrogations. “Je le redis, je suis certain qu’une réforme était nécessaire, mais pas de cette façon. En supprimant la possibilité de défrayer nos joueurs, on va en arriver au stade où ça va leur coûter de l’argent de jouer, et de se déplacer quatre fois par semaine au club. Qu’on gagne moins d’argent, c’est une chose, mais que les joueurs en perdent, cela en est une autre. À partir du moment où l’on décide de taxer à 33 % la rémunération d’un joueur, pourquoi venir encore plafonner cela à un montant de 4 500 € sur la saison ? Que l’on taxe, d’accord, mais le plafond est trop bas pour des joueurs qui passent plus de la moitié de leurs soirées sur la semaine dans un club, à s’entraîner, faire des sacrifices et j’en passe.”

Un mix entre jeunes et expériences locales

Resté discret assez longtemps sur le sujet et la façon dont il allait construire son noyau avec ces nouvelles règles, nombreux ont pensé que Thierry Demolie allait profiter de ce moment pour se retirer. “J’ai beaucoup entendu de bruits de couloir à ce sujet, comme quoi j’allais arrêter, voire même reprendre un autre club de la région. Mais soyons clairs, pour ceux qui me connaissent, tous savent que je suis fidèle à mon club et surtout quelqu’un d’entier et que je ne suis pas prêt à laisser tomber maintenant. J’ai simplement pris le temps de réfléchir à comment nous allions construire une équipe compétitive pour la saison prochaine avec ces nouvelles règles financières. Car ne nous mentons pas, Rebecq n’a pas le budget que pour mettre quinze joueurs sous contrat. Nous allons donc opérer en trois temps. Le premier c’est d’offrir à quelques cadres de notre groupe un contrat de footballeur à temps partiel. Ensuite, et ce sera le cas pour la plupart du reste du groupe à venir, nous allons compter sur des joueurs qui n’habitent pas loin du club, pour qui les déplacements seront donc limités et qui ont un ancrage local. Ce seront des joueurs qui chercheront le bon compromis entre le challenge sportif, le plaisir et l’ambiance. Ce ne sera pas simple car sur un rayon de 35 km, on peut déjà compter quasiment sept ou huit clubs qui évoluent en nationale, mais c’est à nous d’avoir les arguments pour convaincre ces joueurs d’adhérer à notre projet. Et enfin, on complétera notre noyau avec des jeunes pousses qui présentent une belle marge de progression et pour qui le critère financier ne pèse pas encore dans la balance. Je suis conscient que nous allons perdre des joueurs face à ces nouvelles conditions, et je le regrette vraiment car j’aime mon groupe. Mais vu les nouvelles règles, je me demande tout de même où ils vont aller.”