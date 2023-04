Victoire logique et aisée de Rebecq, 3-0 face à Verlaine

Et comme souvent dans ces cas-là, quand une équipe n’inscrit pas ses occasions, elle se fait punir dans la foulée. Un scénario qui s’est confirmé peu avant la mi-temps, où sur une action rondement menée sur le flanc gauche, Cordaro déposera le ballon sur la tête de Moussa Traore, qui ne tremblera pas et donnera l’avantage aux Rebecquois.

Le début de la seconde période sera à mettre à l’actif des Verlainois, bien décidés à inverser la tendance. Mais ces envies seront parfaitement canalisées par les Rouge et Blanc, qui sans paniquer, parviendront à profiter de ce quatrième quart d’heure pour tuer tout suspens dans la rencontre. Tout d’abord grâce à un but d’Anthony Bova, qui viendra conclure une nouvelle belle action construite par les flancs, avant que cinq petites minutes plus tard, Jordan Henri ne récupère un ballon dans l’entrejeu et adresse un véritable caviar dans la profondeur à Traore, qui seul face au gardien visiteur, placera le ballon dans le petit filet.

À l’heure de jeu, et avec un score de 3-0, la messe était dite et la dernière demi-heure de la rencontre verra des Rebecquois parfaitement maîtriser leur sujet. Une victoire sans bavure pour les hommes de Dimitri Leurquin, qui tenait à féliciter son groupe pour la rencontre quasi parfaite qu’ils auront livré. "Tactiquement, défensivement, dans la solidarité et au niveau de l’efficacité, nous avons fait le match parfait. Je suis évidemment hyper satisfait, parce que nous sommes parvenus à construire cette victoire de bout en bout. Le groupe a également fait preuve d’une grande maturité pour gérer les quelques petits temps forts de nos adversaires, et en profiter pour tuer la rencontre rapidement. Ce scénario de rencontre nous a aussi permis de donner du temps de jeu à ceux qui en ont parfois moins, et impliquer tout le monde dans cette belle victoire."

La technique

Arbitre:Afifi I.

Carte jaune: Henri

Buts: Traore (1-0, 39'), Bova (2-0, 55'), Traore (3-0, 59')

REBECQ:Vandermeulen, Kouame, Cordaro, Traore (76' Shango), Henri (83' Bailly), Contino (81' De Greef), Piret, Lufimbu, Bova (60' Mulumba), Delsanne, Bagayoko

VERLAINE: Dengis, Limbourg, Debra, Ramadi, Doyen (70' Mievis), Choukri (85' Constant), Barry, Cubedo (65' Chubaka), Jamar, Gilsoul, Gosselain,