Côté parcours, des classiques pour la région, avec pour ceux qui ne connaissaient pas encore, de bonnes surprises puisque Grez-Doiceau est la troisième commune la plus boisée de la province et on n’est pas dans les Ardennes brabançonnes pour rien.

Avec la belle météo du week-end, le sol, souvent sablonneux, avait par ailleurs bien séché, rendant les parcours praticables, peu glissants et surtout pas boueux. Les organisateurs tablaient de leur côté sur l’absence de manche du Challenge du Brabant wallon ce week-end pour attirer du monde. Ils ont bien fait puisqu’on retrouvait de nombreuses têtes bien connues des joggings en plus des amateurs de trail, de plus en plus nombreux dans la région.

De son côté, Denis Galerin participait en voisin aux 16 kilomètres. "J’avais au programme une séance d’endurance rythmée mais je me suis décidé à courir ici avec deux amis de mon club. Finalement, j’ai dû appuyer un peu plus que prévu face à un adversaire qui s’est bien accroché. J’ai dû m’y reprendre à deux, trois reprises pour le distancer. Au final, dans la descente sur Nethen, il s’est visiblement trompé de chemin et du coup, l’écart s’est sécurisé pour moi, j’ai pu terminer plus calmement l’épreuve."

Denis Galerin, que l’on ne voit pas souvent sur des trails, prépare deux objectifs… sur piste: un 5 000 et un 10 000 mètres au championnat de Belgique pour masters. "Pour la suite, je vais tenter de refaire quelques manches du Challenge Delhalle et puis, j’ai en ligne de mire le championnat de Belgique route sur 10 km à Lokeren au mois d’août."

À noter sur le 8 km, les victoires d’Yves Vanderbeck et Florence Debelle. Sur le 16 km, outre Denis Galerin, Astrid Van Cleef l’emporte chez les dames tandis que sur les 30 kilomètres, Dorian Moureau, arrivé main dans la main avec Alexis Matthys, s’impose, Maëlle Lambert faisant de même chez les féminines.