Loris Cresson lance sa saison 2023 avec les 24h du Mans : “Nous avons un titre à aller chercher”

Une année 2022 au cours de laquelle il était parvenu à obtenir certains résultats probants, malgré des difficultés rencontrées en cours de route. “2022 a été une année assez compliquée car nous sommes tombés sur des personnes malhonnêtes, ce qui a mis un gros frein dans le développement de ma saison. Heureusement, par la suite, j’ai été très rapide en endurance, comme à Spa où j’ai signé le record de la piste. Lors du Bol d’Or, j’ai montré tout mon potentiel en terminant deuxième alors que j’avais le rythme pour gagner. Au final, je dirais qu’il nous a manqué un petit brin de chance pour vivre une excellente saison.”

Brin de réussite qu’il espère avoir de son côté cette saison pour atteindre des ambitions. “Avec mes équipiers Julien Pilot et Kevin Denis, nous avons un titre à aller chercher. C’est le grand objectif de ma saison. En terminant troisièmes l’an dernier malgré les problèmes, nous savons que si nous sommes réguliers sur l’ensemble de la saison, nous sommes en mesure d’aller le chercher.”

L’endurance, une discipline que Loris Cresson a appris à apprécier et à dompter. “C’est quelque chose qui me plaît, qui me convient, même si c’est très dur physiquement et mentalement. C’est une autre façon de rouler, de se préparer, même si l’endurance est pratiquement devenue un sprint permanent du début à la fin. On roule presque dans les mêmes chronos, de jour comme de nuit.”

Le sprint, une discipline qu’il ne délaisse pas et dans laquelle il espère pouvoir s’aligner en 2023. “C’est un peu compliqué pour le moment mais j’espère que la situation va se débloquer. Une chose est sûre, je prévois de faire quelques courses sprint dans différents championnats nationaux afin de garder du rythme et en préparation à un éventuel retour en sprint, en combinaison avec l’endurance.”

Et ainsi poursuivre son évolution. “Ne pas avoir roulé énormément l’an dernier m’a mis une épine dans le pied mais mon évolution est bonne. À moi de continuer à bien travailler pour mieux me sentir encore sur la moto.”