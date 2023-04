Tubize-Verlaine, le match qui peut tout faire basculer pour Tubize-Braine

La RUTB sera face à son destin, ce samedi soir, contre Verlaine. En effet, alors qu’il ne reste plus que cinq rencontres aux Tubiziens pour réintégrer le Top 5 et se positionner pour la montée en D1 amateurs, ou au minimum le tour final, la rencontre de ce soir sera importante sur plus d’un point. Le premier est qu’en cas de victoire face à l’actuel quatrième du championnat, la RUTB recollerait à une longueur de Verlaine, qui reste sur deux défaites consécutives face à Waremme et Rebecq. Dans le même temps, Namur, qui semble être le principal concurrent de la RUTB pour cette fin de saison et qui partage les mêmes ambitions, recevra Meux, l’équipe en forme de ce deuxième tour. En cas de contre-performance des Merles, associée à une victoire des Blanc et Or, ces derniers réintégreraient le Top 5. Des hypothèses que Mohamed Bouhmidi ne souhaite pas confirmer ou infirmer, se concentrant uniquement sur la rencontre de ses joueurs. "Nous sommes au pied du mur. On a notre sort entre les mains, et nous sommes arrivés à un stade où nous devons saisir notre chance dans la poursuite de nos ambitions. Tout peut changer ce samedi, en bien comme en mal. Il faudra sortir une grosse prestation, pour gagner ce match et continuer à y croire."