Une mentalité défaillante à Braine, battu 0-3 par Pays Vert

C’est en première mi-temps que la mentalité est défaillante dans les rangs brainois avec un score de 0-2 après une demi-heure de jeu qui fait mal au moral des troupes de Suray. Une reprise de la tête de Kumba sur le cadre aurait pu changer les choses mais pour ne pas changer, Braine a une fois encore manqué de chance. "À la reprise, on s’est dit qu’il n’y avait plus rien à perdre mais que le minimum était de changer une mentalité qui n’y était pas en première mi-temps, ce qui n’est pourtant pas chose fréquente. Il fallait aussi retrouver nos fondamentaux, gagner les duels et être plus présents."

C’est du bon Braine pendant une dizaine de minutes à la reprise mais l’exclusion d’Absil peu avant l’heure de jeu plie stoppe l’élan des Brainois. En inscrivant le 0-3, le Pays Vert en rajoute une couche et Braine ne reviendra pas. "C’était un mauvais Braine, un off day complet de l’équipe, ajoute Lou Wallaert. On n’a rien d’autre à réclamer."

Arbitre: Haraoui Hamza.

Cartes jaunes: Absil, Wallaert, Hospied, Paternotte.

Cartes rouges: Absil (2j, 56’).

Buts: Vandeville (0-1, 15’), El Araïchi (0-2, 27’), Paternotte (0-3, 65’).

RCS BRAINOIS: Chalon, Roman, Derwa (70’ Sylla), Schallon, Absil, Lella (60’ Campitelli), Willaert, Deglas, Wallaert, Duga, Kumba.

PAYS VERT: Charlo, Bonnier, Hospied, Herbecq (70’ Romont), Vandeville (72’ Vandenborre), Nzuzi, Paternotte, Di Sciacca, El Araïchi (80’ Dupont), Leleu, Vallera.