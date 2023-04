Vainqueur 1-2 à Tamines, Jodoigne respire

"C’est un échec collectif, concède Tibor Balog. Nous ne sommes jamais rentrés dans le match même à dix contre onze. On n’était pas assez présent dans le rectangle, pas assez précis et patient. C’est un match sans. Depuis le début du deuxième tour, c’est la première fois que je peux dire que l’on mérite de perdre".

Le penalty transformé par Thea dans les derniers instants était trop tardif pour espérer s’emparer du point du partage. Malgré cette contre-performance, Tamines profite de la lourde défaite de Couvin pour assurer son maintien. Les regards peuvent désormais se tourner vers la saison à venir. "J’ai parlé avec mon staff et nous avons envie de rester. Il faut discuter avec la direction mais si elle veut nous garder, nous sommes disponibles", conclut Tibor Balog.

Du côté de Jodoigne, l’opération est excellente dans la lutte pour son maintien.

"On avait notre dernière défaite en travers de la gorge, soulignait le double buteur Fotso. Nous avions donc à cœur de rentrer avec la victoire. Même à dix, on a su rester costauds. Il nous restait trois finales, on vient d’en gagner une. Il va falloir aller chercher les deux dernières pour se maintenir."

Arbitre: Moulin

Cartes jaunes: Leemans, Becquevort, Njouokep, Pohl.

Carte rouge: Azzouzi (2 c.j, 67e).

Buts: Fotso (0-1, 8e et 0-2, 49e), Thea (1-2, 90e).

TAMINES: Aromatario, Leemans, Boukamir, Boudar (80e Luzolo), Rodrigues, Becquevort, Vassart (86e Bruyr), Moatassim (50e Thea), Pale, D’addario (55e Martinelli), Pereira.

JODOIGNE: Bronckart, Mbolo, Vanheukelom, Fotso Njouokep (80e Mirabile), Azzouzi, Olemans, Cassange (68e Berisha), Pohl, Reuter (82e Gilles), Congosto, Puttemans.