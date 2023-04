La mentalité des Brainois est à revoir, et vite !

Le RCS Brainois se retrouve dans une situation de plus en plus délicate suite à sa lourde défaite (0-3) de dimanche face à Ostiches-Ath. Mais c’est surtout dans l’attitude des joueurs, et notamment en première mi-temps, qu’il y a des questions à se poser. "Il n’y avait pas de caractère et on était deuxièmes dans les duels. Ce fut notre plus mauvais match de la saison alors qu’il s’agissait de l’un des plus importants, déplore le directeur sportif, Henri Pensis. Après, on peut évoquer les suspendus et la perte de Coulibaly, opéré en urgence. On peut également évoquer la chance qui boude une équipe dans une situation compliquée comme la nôtre, à l’image d’un envoi sur la latte dans ce match-ci ou les trois piquets à Aische, mais ça n’explique pas tout. Nos joueurs étaient à côté de leurs pompes ce dimanche et j’en reste sans voix car je n’ai jamais connu ça et c’est très inquiétant."