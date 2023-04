Première saison pour Ulysse De Pauw en FIA WEC : “Apprendre en montrant que je mérite ma place”

Ce week-end, c’est avec une cinquième place qu’ils sont repartis de Portimao, deuxième manche de la saison. Une position qu’ils espéraient meilleure au vu des performances du premier week-end de course. “Nous étions un peu déçus d’être passés tout près du podium lors de notre première course. À Sebring, nous avions la vitesse mais quelques aléas de la course nous ont privés du podium. À Portimao, nous espérions obtenir un meilleur résultat. Mon premier équipier a réalisé un superbe relais mais alors que nous nous battions pour la victoire, on a senti qu’au plus la course avançait, au moins nous étions performants. Et nous n’avons pas pu faire mieux qu’un Top 5”, explique Ulysse De Pauw.

Une petite déception donc, qui s’explique par quelques choix effectués ce week-end. “Nous sommes un peu déçus car avec plus de vitesse nous aurions pu nous battre pour un podium. Sur un circuit qui use beaucoup les pneus, on a essayé de trouver un set up moins abrasif mais on a été un peu trop dans les extrêmes et on a perdu en vitesse. Malgré tout, nous passons à la troisième place du championnat, ce qui nous motive pour la suite.”

D’autant que d’ici dix jours, c’est à Spa que le championnat fera étape. Un grand moment en perspective pour Ulysse. “Avec Le Mans, c’est un rendez-vous que tout pilote attend avec une certaine impatience. C’est encore plus vrai lorsque vous êtes belge et que vous avez l’occasion de rouler à domicile.”

Il veut franchir un cap

Pour sa première saison en FIA WEC, Ulysse affiche certaines attentes personnelles. “Je veux prendre de l’expérience et apprendre en montrant que je mérite ma place. C’est ce que je dois faire chaque année, c’est ce que n’importe quel pilote doit faire tout au long de sa carrière, c’est encore plus vrai pour moi qui souhaite franchir un cap. Je viens de passer au plus haut niveau de l’endurance, il y a plus de paramètres à prendre en compte, je dois m’y habituer mais c’est très enrichissant. Toutes ces nouveautés vont me permettre de franchir une étape dans mon évolution.”

"Je veux faire des podiums et montrer ce que je vaux."

Et Ulysse veut le confirmer sur la piste, même si son équipe n’a fixé aucune ambition précise à atteindre absolument cette année. “Il y a tellement de paramètres à prendre en compte dans le sport automobile qu’il est difficile de se fixer des ambitions. Nous n’avons pas d’objectif précis avec l’équipe mais sur un plan personnel, je veux faire des podiums et montrer ce que je vaux.”

Il va prendre part au championnat European Le Mans Series

Ulysse qui a annoncé ce mardi qu’il prendra également part à tout le championnat European Le Mans Series avec le team AF Corse. Pour l’occasion, il fera équipe avec Rui Aguas et Kriton Lendoudis sur la Ferrari 488 GTE. “C’est une nouvelle opportunité fantastique pour moi afin de prendre un maximum d’expérience. Rendez-vous dès cette semaine à Barcelone pour la première épreuve du championnat”, ponctue-t-il.