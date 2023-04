Pour cette édition 2023, le stage aura lieu du 10 au 14 juillet et s’adresse tant aux filles qu’aux garçons, de tous niveaux, âgés entre 6 et 16 ans. “Le stage avait plutôt bien fonctionné l’an dernier à Lasne Ohain et nous sommes heureux de revenir pour un troisième été avec ces stages Atlético Madrid. Nous espérons accueillir une septantaine de jeunes, répartis sur deux terrains, afin d’avoir assez d’espace pour proposer un travail de qualité”, explique Benoît Ladrière, l’un des responsables du stage.

Un stage donné par des entraîneurs directement venus de Madrid et qui séduit chaque année ses participants. “Les retours des jeunes sont assez positifs, ils nous disent clairement qu’ils découvrent certaines choses qu’on ne voit pas spécialement en Belgique. Avec une méthodologie différente en certains points, pris en charge par des entraîneurs espagnols, ils vivent une vraie expérience.”

Les inscriptions pour ce stage sont ouvertes et proposées au tarif de 299 euros (early booking pour les 30 premiers inscrits) et puis de 349 euros (prix plein). Infos et inscriptions sur www.football2be.be

À noter qu’un autre stage Atlético sera proposé 14 au 18 août à Watermael-Boitsfort.