D3A ACFF : Et si Jodoigne se sauvait dimanche ?

Mais on connaît Steve Dessart qui ne veut surtout pas crier victoire trop vite. Il y a une semaine, son équipe était au pied du mur avant d’aller gagner de fort belle manière à Tamines. Aujourd’hui, elle se retrouve avec les cartes en mains et il reste à bien les jouer. “On est focus sur le match de ce week-end, confirme le coach. À l’aller, on s’était rendu à Monceau avec une demi-équipe. C’était un match remis, il y avait de nombreux absents mais on avait disputé un bon match là-bas en menant 0-1 jusqu’à la 92’avant de concéder l’égalisation. Avec de la vitesse et de la technique, cette équipe de Monceau nous ressemble un peu. C’est une équipe complète dont je me méfie. Ils n’ont plus rien à gagner ni à perdre dans ce championnat, ils sont tranquilles, et il faudra voir dans quel état d’esprit ils vont venir mais cela reste des joueurs de foot qui voudront gagner leur match.”

Si Jodoigne pouvait aligner deux victoires consécutives, ce qui n’est plus arrivé depuis début septembre, le plan serait excellent. D’autant plus que le club a mobilisé ses parents et équipes de jeunes pour soutenir l’équipe première. “On est contents de pouvoir compter sur nos supporters. Aux garçons de montrer l’exemple à la jeune génération en sortant un bon match.”

Si la prudence reste de mise, la confiance est là. “Cela fait cinq à six semaines que l’on a trouvé un équilibre avec un système de jeu qui correspond aux qualités du noyau avec des gars concernés”, apprécie Steve Dessart qui pourra compter sur tout son effectif, hormis Azzouzi qui est suspendu.