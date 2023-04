D3A ACFF : Pour le Brainois Jan Leila, “aller gagner à Gosselies est toujours dur”

”Il y a d’abord eu l’année Covid puis on s’était sauvé lors du dernier match, la saison dernière à Pont-à-Celles, avant de disputer un match de barrage pour du beurre à Huy, se souvient le défenseur brainois. Mais même si notre adversaire n’a plus rien à jouer puisqu’il va descendre, c’est le match piège par excellence car ce n’est jamais facile de gagner au stade Bardet.”

Reste à voir comment les Jaune et Bleu auront digéré leur lourde défaite du week-end dernier. “On a tous conscience que c’était un match sans. C’est vrai qu’il est tombé au mauvais moment et c’est l’une des rares fois où l’on s’est senti impuissants. Mais, chacun a eu l’occasion de faire son autocritique et de se remettre en question. Je m’attends à un match hyper compliqué et fermé, qui se jouera sur des détails, et j’espère que les choses tourneront en notre faveur cette fois-ci car on doit sauver notre saison !”

La leçon du Pays Vert ?

De son côté, Olivier Suray espère une réaction positive. “Avant les événements de la deuxième période où l’on tombe à dix puis on perd Derwa sur blessure, on avait livré notre pire mi-temps de la saison contre Ath. Il n’y a pas eu de rébellion, ce qui n’est pas normal dans notre situation, avance le T1. J’espère que ça aura servi de leçon et il faudra tout donner pendant 90 nonante minutes car si on gagne, on pourrait avoir fait une grosse partie du chemin ce week-end.”

Samutondo, Buscema et Lo Giudice rentrent. Laurent est suspendu. Ladrière, Roman et Coulibaly sont blessés.

Le noyau : Chalon, Mwaso, Schallon, Samutondo, Lella, Deglas, Absil, Willaert, Campitelli, Wallaert, Merchier, Duga, Lo Giudice, Kumba, Buscema, Baras, Diallo.