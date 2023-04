L’efficacité et le réalisme au service de Rebecq

La seconde période ne fut pas spécialement plus alléchante, mais dans ce genre de rencontre, l’expérience et l’efficacité font souvent la différence, et ce samedi soir, nous avons eu droit à une leçon de réalisme de la part des hommes de Dimitri Leurquin. Pas forcément inspirés, ces derniers seront parvenus, sur leur seule véritable action dangereuse de la rencontre, à tromper l’arrière-garde sérésienne, grâce à un Moussa Traoré au bon endroit, au bon moment, parfaitement servi par Thomas Depotbecker, peu avant l’heure de jeu.

Un but qui sera finalement décisif et qui permettra à la RUS Rebecquoise d’empocher les trois points, bien aidé par le jeune gardien, Mathéo Bovy, qui en fin de partie aura un arrêt déterminant, dans un face-à-face, qui aurait pu faire perdre deux points aux Rouge et Blanc.

"Mon groupe a grandi et mûri"

Si la prestation, côté rebecquois, avait toutes les caractéristiques d’une rencontre typiquement de fin de saison, sans enjeu, le coach local appréciait tout de même l’efficacité et le métier de ses hommes. "Nous n’avons pas été bons, il faut savoir le reconnaître. Cependant, il y a encore quelques semaines, ce genre de rencontre nous la perdions sèchement. C’est dans ce genre de moment que je vois aussi que mon groupe a grandi et mûri. Je suis tout de même très satisfait du visage montré par les jeunes qui ont connu leurs premières minutes en tant que titulaires. J’ai vu des jeunes prendre leur chance, entourés par un groupe qui les guidait et les soutenait. Nous avons eu peu d’occasions, mais nous avons inscrit un but en plus que notre adversaire. La belle série continue, c’est le plus important."