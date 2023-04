La messe était dite d’autant que sans quelques arrêts de Bairamjan dont deux consécutifs sur une reprise de volée de Delhaye et une tête d’El omari sans oublier une transversale de Garlito, Solières aurait pu atteindre la pause sur un 0-6 tennistique bien senti. "Même au top niveau, quand tu prends deux ou trois buts, tu as difficile à t’en remettre, tempère le T1 Bairamjan. M ais en face, on avait une équipe qui en voulait absolument vu le contexte. Nous aussi. Je pense que mes joueurs étaient motivés mais quand tu commets, sur le premier but, une perte de balle et que le positionnement des joueurs était tellement mauvais, on n’a rien pu faire. De toute façon, ce n’est pas contre Tubize qu’on espérait prendre les trois points même si on a joué à fond comme l’a montré la seconde période où on fait jeu égal."

La défaite des Rouges s’est dessinée en première période avec d’entrée des Brabançons dominants le milieu de terrain et un Leite en verve. C’est d’ailleurs sur un de ses débordements sur la gauche qu’il obligeait suite à un tir tendu le défenseur soliérois à pousser la balle dans son camp alors que le tir n’était pas cadré.

Fort de son avance Tubize poussait et par deux fois Leite allait tromper Bairamjan, peu aidé il est vrai par sa défense. Entre-temps, Solières n’avait eu que deux petites occases avec une tête de Kabeya au dessus et un tir de Jeandriens repoussé par le gardien.

La seconde période, plus équilibrée, ne permettait pas à Solières de renverser la donne. Si Tubize, avec la victoire de Namur chez le champion ne réussit pas l’opération espérée, Solières, lui, est plus que jamais au pied du mur.

Pour le Tubizien leite, "le but était de vite mettre Solières KO d’entrée. On n’a pas fait de cadeau, on a tué le match le plus rapidement possible car on veut gagner et tout faire pour monter sans passer par le tour final. C’est de bon augure pour la suite."

SOLIÈRES: Bairamjan, Bartholomé, Lokando, Espeel, Vancoppenolle, Crahay, Bacanamwo, Ndeon, Diallo, Kabeya (40e Benchikha), Jeandriens

TUBIZE-BRAINE: De Bie ; Taroli, Aarab (57e Denayer), Patris, Delhaye, Giusto, Leite (45e Tepe), Lkoutbi, Garlito, Van Onsem (66e Velasco), El Omari.

Arbitre: F. Baptiste

Carte jaune: Lokando

Buts: 8e Baresi csc (0-1), 21e et 23e Leite (0-2 et 0-3), 59e Omari (0-4), 68e Vancoppenolle sur pen. (1-4).