Battu 3-5 par Monceau, Jodoigne jouera sa saison à Braine

Remplaçant Bronckart souffrant d’une entorse, Argentino n’a pas rassuré les siens comme il l’avait si bien fait les deux autres matches qu’il a joués cette saison, "mais pas question d’accabler le garçon. On a tous confiance en lui, mais il est passé à côté de son sujet. Cela fait partie de l’apprentissage mais c’est malheureux que cela arrive aujourd’hui. Après, il y a eu d’autres erreurs qui ne doivent pas arriver", regrette le coach, faisant notamment allusion au penalty offrant le 2-3 aux visiteurs. "Quand on voit le résultat, on peut dire que le 3-5 est logique mais on a pourtant marqué deux très beaux buts, on mène 1-0 et 2-1, mais quand on prend des buts de carnaval, on ne sait rien faire et je comprends que certains se retrouvent avec le moral dans les chaussettes."

D’autant plus que Jodoigne semblait avoir fait le plus difficile en menant 1-0 à l’approche du repos. "Mais c’est 1-1 au repos avec leur égalisation qui résulte d’une mauvaise relance, on a une reprise de la tête de Puttemans sur la latte et un gros arrêt de leur gardien sur une tentative de Mbolo."

Au lieu de se rassurer, cette lourde défaite devant Monceau replonge Jodoigne dans les doutes. "À 2-1, on avait pourtant le match en mains. Collectivement, je ne suis pas déçu des garçons mais au niveau du résultat et des erreurs individuelles, je suis dégoûté. On dit que Jodoigne n’est pas à sa place mais finalement, on y est."