La première victoire de Dorian Moureau sur le Challenge du Brabant wallon

La raison ? Probablement un calendrier surchargé ce week-end… Mais le Wavrien Dorian Moureau, lui, était bien présent et mieux encore, a remporté sa toute première victoire sur la distance reine. Un homme heureux de la performance, après avoir pris trois fois une seconde place sur les premières manches. “J’ai pris un départ assez rapide, avec les coureurs de la petite distance. Après deux bornes, alors que je me retrouvais avec Kevin, mon frère et Alexandre Heuninck, on s’est isolé en tête, mon frangin et moi. Dans la première partie, il a assuré le tempo, puis moi, j’ai fait le boulot ensuite. J’ai pu attaquer dans une descente sur la fin pour aller l’emporter.”

"J’avais l’idée de m’imposer."

Une victoire qui le comble. “Sur la ligne de départ, j’ai constaté l’absence de certains cadors, dont Romain Paul. Je me suis dit que j’avais ma chance, et j’avais l’idée de m’imposer.”

Sur le faible taux de participation ce dimanche, Dorian a son idée. “Il y avait une forte concurrence au calendrier ce week-end et on sent un peu moins d’intérêt dans le chef de certains sur le Challenge. Beaucoup de bons coureurs sont moins réguliers car ils ont, à mon sens un peu fait le tour de la question, et cherchent à améliorer des records sur 10 kilomètres ou sur semi. Ils vont donc là où les parcours sont plus plats ou plus avantageux. D’où le fait qu’il y a moins de grosses pointures.”

Mais comme on dit, les absents ont toujours tort. Pour Dorian, la récompense de ses efforts est là, avant d’autres échéances. “Mon objectif, ce sont les 20 km de Bruxelles où j’aspire à passer sous 1 h 09. Puis, j’ai aussi en tête une participation à un second marathon. Ce sera Eindhoven avec l’ambition de courir sous les 2 h 45. Quant au Challenge BW, je ferai un maximum de manches, avec le souhait de remporter celui-ci dans ma catégorie et de faire un podium au scratch final !”