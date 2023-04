Historique : Un premier titre féminin pour le Wash

Les clés du succès ? “On a mis l’accent sur la mentalité qui nous avait fait défaut sur certains matches l’année dernière, et on a aussi beaucoup travaillé le money time qui nous a permis de passer au-dessus de certains adversaires.”

Concernant le prochain exercice, “il faudra se renforcer, prévient notre interlocuteur. Avec un peu de chance, l’équipe actuelle tiendrait la route en D2 car on n’est pas plus mauvais que des formations comme Flémalle ou le Brussels, mais cela veut dire ne pas avoir de blessées ni d’absentes. Et puis, il y aura l’acclimatation à la série où le jeu est plus physique et plus rapide, tout en sachant que seules trois de nos joueuses ont déjà évolué à ce niveau.”

Les joueuses justement, sont heureuses de ce titre et prêtes à découvrir la D2. Émilie Vanderstraeten évoque le titre comme “un rêve car c’est le premier du Wash chez les femmes. La D2 ? Certaines joueuses ont peur de ne pas y avoir leur place mais je pense que ça vaut la peine de prendre le risque de ne pas tout gagner plutôt que d’avoir trop de matches faciles. Ce sera l’occasion de voir comment on se débrouille.”

Objectif : 18/18

En attendant, il y a une saison à terminer. “Les filles veulent tout gagner et réussir un 18/18 ! On possède déjà la meilleure défense et on espère terminer avec la meilleure attaque en sachant qu’il reste deux matches et qu’on finira à Eupen qui est deuxième”, précise le coach.

Le club ne va peut-être pas s’arrêter en si bon chemin puisque son équipe masculine pourrait décrocher le titre en Promotion (demi-finale des playoffs le 7 mai) d’ici quelques semaines.