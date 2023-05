Alyssa Lurquin a remporté le Roc d’Ardenne : “Au départ, c’était juste un entraînement”

Au menu, au total, 60 kilomètres et surtout 1600 mètres de dénivelé positif. Le parcours passait par de nombreux sentiers et chemins du Roc Marathon du lendemain, qu’Alyssa connaît particulièrement bien. “J’avais aussi été bien briefée par Maxime Dony, mon compagnon, m’indiquant que les 21 premiers kilomètres étaient assez difficiles. Je savais aussi qu’au niveau de la concurrence, beaucoup d’adversaires feraient l’impasse sur le Roc d’Ardenne, préférant le marathon. J’ai donc bien géré au début, veillant à en garder sous la pédale d’autant que samedi, il faisait assez mauvais. La bruine n’était pas trop gênante mais il y avait de la gadoue… Et personnellement, je n’aime pas trop ça. J’ai veillé à accélérer sur la seconde partie même si au final, la moyenne était moins bonne qu’en 2022 où là, il faisait sec.”

”Ce n’est jamais évident de cumuler vélo et boulot.”

À présent membre du G-Skin-Scott MTB Team, Alyssa passe un cap. “Jusqu’à l’an dernier, je ne me sentais pas trop légitime pour intégrer la structure. Mais avec ma seconde place au National, les partenaires ont suivi. Moi qui ne roulais que sur des vélos d’occasion, là j’ai un terrible vélo ce qui fait une très grosse différence. Je n’ai jamais été à l’aise dans la boue, mais avec les roues et pneus dont je dispose, je sens que cela va nettement mieux. Par contre, c’est à double tranchant car je me sens un peu redevable et donc, j’ai une petite pression. Et puis, ce n’est jamais évident de cumuler vélo et boulot.”

La suite 2023 d’Alyssa ? “Tout dépendra des résultats de mon hospitalisation… Dans le meilleur des cas, je compte faire les manches du Belgian Ardennes Marathon Series (BAMS 2023) même si j’ai raté la première alors que je visais le général. J’ai une grosse envie d’en être car les organisations et les parcours sont top. J’avais en tête le championnat d’Europe de marathon en juin mais cela sera probablement trop juste pour l’objectif qui était de me frotter au plus haut niveau. Il y a aussi le Grand Raid Verbier du coup, en août…”