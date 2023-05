Une annonce qui coïncide avec les distinctions décrochées, mardi soir, par la jeune joueuse de Waregem, élue à la fois joueuse et espoir de l’année en Top Division Women dans le référendum annuel organisé par Basketbal Vlaanderen et Het Nieuwsblad.

Considérée comme l’un des futurs grands talents du basket belge, Nastja Claessens (18 ans, 1,86 m) fait partie de la sélection des Belgian Cats qui participera au mois de juin à l’Euro féminin de basket-ball.

Elle était convoitée par de nombreux clubs dont le champion de Belgique, Malines, mais elle a finalement décidé de rejoindre Braine pour le plus grand bonheur de son président, Jacques Platieau. “Nous sommes ravis de son arrivée. Elle fait confiance au projet de Castors Braine pour vivre sa première expérience professionnelle et jouer en Coupe d’Europe dans un rôle d’arrière-ailière et ainsi y poursuivre son développement prometteur. Cette saison, Nastja a tourné à une moyenne par match avec Waregem de 16,5 points, 7,1 rebonds et 2,5 assists. Nul doute que son talent et sa polyvalence apporteront énormément au collectif.”

Ine Joris et de Marie Vervaet devraient suivre

La fille de Frédéric Claessens, entraîneur de Waregem, ne sera pas la seule Belgian Cat à débarquer en terre brainoise pour la saison 2023-2024 puisque Ine Joris (21 ans) et Marie Vervaet (23 ans) devraient également rejoindre le club brainois la saison prochaine.