Braine confirme aussi l’arrivée d’Ine Joris

Espoir de l’année en 2022, la citoyenne de Boom qui évoluait cette saison à Courtrai (avec une moyenne par match de 31 minutes, 13 points, 6,2 rebonds, et 2 assists) est aussi devenue le back-up d’Emma Meesseman chez les Belgian Cats. Elle est retenue dans la présélection en vue de l’Euro féminin de basket-ball qui se déroulera en juin prochain. Ine Joris est aussi membre de l’équipe nationale du 3x3. "C’est un top talent de la nouvelle génération, souligne le club de Braine. Efficace et polyvalente, capable de tous les gestes techniques sur un terrain, Ine Joris apportera toute l’étendue de son talent reconnu au futur collectif brainois, en championnat et en Coupe d’Europe. Ine a déjà tâté de l’expérience EuroCup avec ses précédents clubs. À Braine, Ine Joris pourra développer son potentiel et sa polyvalence dans la succession des rencontres de haute intensité. Ces deux dernières saisons, Castors Braine a brillé en Coupe d’Europe et souhaite maintenir le cap. Nul doute que l’engagement d’Ine sur un terrain s’inscrit pleinement dans l’esprit Castors."

La prochaine confirmation à Braine devrait être celle de la venue de Marie Vervaet, une autre Belgian Cat.