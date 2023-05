Claudio Mariella avant la finale du tour final de P1 : “J’aimerais boucler ma mission à Genappe de la plus belle des manières”

Au terme de la saison, Claudio Mariella quittera son poste de président du FC Genappe pour prendre la direction du RCS Brainois. Avant cela, celui qui a tout mis en œuvre pour permettre à Genappe de grandir, rêverait de voir le club remporter le tour final et se hisser à l’échelon national. “Nous avons loupé la montée l’an dernier dans ce même tour final, j’espère que cette année sera la bonne, lance-t-il. Je suis content du parcours de Genappe car c’est le fruit de trois ans de travail avec une ligne de conduite bien précise. Un résultat qu’on doit à toutes ces personnes qui ont permis au club de se retrouver dans cette position aujourd’hui. Je tiens à remercier des personnes comme Vincent Kohl, Boris Adam et tous ceux qui ont fait partie du projet. Aujourd’hui, le staff en place va peut-être aboutir mais c’est avant tout un collectif qui a permis, d’année en année, de construire quelque chose de solide et de revendiquer une place à l’échelon national. J’espère que les joueurs vont le faire et que je pourrai boucler ma mission à Genappe de la plus belle des manières.”