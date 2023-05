Claudio Mariella évoque le futur du RCS Brainois : “Braine fonctionnera avec des idées et pas avec un CV”

Claudio Mariella travaille déjà dans les coulisses à Braine où il prépare la prochaine saison. “Nous allons repartir des jeunes, travailler avec les jeunes et recréer une nouvelle dynamique à Braine. Repartir de la D3 est plus facile que de repartir de la P1. Nous sommes donc contents de ce maintien, même s’il a été acquis à l’ultime journée.”

Le genre de scénario qu’on ne veut plus revivre à Braine. “L’objectif de la prochaine saison est d’améliorer ce qui a été fait cette année et de repartir sur un nouveau canevas qui prendra peut-être un peu plus de temps mais qui sera, sur le long terme, beaucoup plus performant. Nous allons repartir depuis les jeunes, de ce vivier exceptionnel que nous possédons. Nous allons prendre notre courage à deux mains pour les mettre au-devant de la scène car ils le méritent et ils ont la qualité pour surprendre la saison prochaine. Nous ne serons pas un club qui va fonctionner avec un CV mais plutôt avec des idées. L’objectif est de construire autour de nos jeunes quelque chose qui, dans le temps, va nous apporter beaucoup de satisfactions.”