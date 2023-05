Rebecq ne tremble pas à Solières

Dès l’entame des débats, une certaine tension parcourait l’échine des locaux. Par contre, les Rebecquois rentraient directement dans la partie. Si une tête de Diallo passait de peu à côté, sur le contre, Bona fructifiait un centre de la droite (0-1). Les Blancs maîtrisaient la rencontre à leur guise. Les Rouges, eux, se voulaient trop lents et imprécis en reconversion offensive. Et pourtant, Vancoppenolle et Diallo sollicitaient la vigilance de Vandermeulen. “Resserrer les lignes”, insistait Dimitri Leurquin, le T1 brabançon. Sur un nouvel essai de Vancoppenolle, Henri, à terre, semblait avoir touché le cuir de la main dans le rectangle. L’arbitre ne bronchait pas. Sur la riposte, Depotbecker secouait la transversale d’un envoi tendu de la droite.

Après la pause, les visités se montraient très amorphes. “Nous sommes restés au vestiaire”, martelait Pascal Bairamjan, le coach. Lokando contredisait son T1. Il arrachait un ballon avant de le déposer dans la foulée de Diallo qui croisait trop sa frappe. Malheureusement, Depotbecker activait un missile qui crucifiait Bairamjan (0-2). Dans le dernier quart d’heure, les Solièrois retrouvaient des ressources. Ndéon alertait Diallo qui réduisait l’écart (1-2). Vancoppenolle loupait ensuite l’égalisation sur un penalty stoppé par le gardien. Diallo et Crahay, dans l’axe du but, dévissaient totalement leur essai. Bref, il était écrit que Solières ne pouvait pas gagner.

Dimitri Leurquin, le T1 de Rebecq était évidemment satisfait de la victoire de ses ouailles. ” Nous avons livré un match parfait jusqu’à la 70e, pointe-t-il. Nous aurions d’ailleurs dû tuer la partie plus tôt. Mais la sortie sur blessure de mon défenseur central a un peu déstabilisé l’équipe. Notre objectif est de remporter chaque rencontre. De plus, si nous faisons deux heures de car, ce n’est pas pour faire de la figuration. Je suis content de pouvoir aussi aligner des jeunes.”

SOLIERES : Bairamjan, Espeel, Bacanamwo, kabeya, Vancoppenolle, Lokando, Peisson, Jeandries (66e Mashaka), Diallo, Ndéon, Crahay.

REBECQ : Vandermeulen, Depotbecker (90e+2 Clinckart), Cordaro, Henri, Contino, Shango, Lufimbu, Mpumbulula (69e Mulumba), Bova (75e Bailly), Da Silva, De Greef.

Arbitre : M. Jamar.

Avertissements : kabeya, Bacanamwo, Ndéon ; Mpumbulula.

Les buts : 19e Bona (0-1), 59e Depotbecker (0-2), 78e Diallo (1-2).