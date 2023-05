Tour final P1: Genappe bat la RULO 2-1 au bout du suspense

La première période se joue pourtant sur un rythme mineur et les défenses prennent l’avantage sur les avants. David et Charpentier tentent de mettre Hannon à contribution pour la RULO alors qu’en face, Maistriaux d’abord, Roulez ensuite, ne parviennent pas à cadrer.

La deuxième mi-temps est meilleure et les 22 acteurs élèvent leur niveau. Genappe en premier qui pousse Pierret à un double arrêt prodigieux devant Marques Tereso et Roulez. Fabry frappe la latte sur un coup-franc direct avant de mettre les siens aux commandes sur une frappe imparable à l’heure de jeu. Lasne-Ohain est dominé, ne parvient pas à riposter et il faut encore un grand Pierret pour détourner l’essai de Maistriaux à la 70e. La fin de rencontre est pourtant l’avantage des Bleu et Blanc, l’entrée de Fabio Demeur fait du bien mais c’est finalement Ceusters qui rétablit l’égalité à la 80e sur un centre-tir très heureux.

À cinq minutes de la fin du temps réglementaire, le même Ceusters loupe l’immanquable seul au petit rectangle alors que les reprises de la tête de David et de Duhot sont trop molles.

Les prolongations sont alors genappiennes et c’est le buteur maison Kévin Maistriaux qui délivre les siens d’une frappe imparable. La RULO pousse mais sans pour autant se montrer dangereuse alors qu’en face, Maistriaux puis Roulez galvauderont chacun une énorme possibilité.

Genappe se qualifie donc pour le tour final interprovincial et rencontrera en déplacement le vainqueur du tour final de P1 de la Province du Luxembourg le jeudi 18 mai. "Je tire un énorme coup de chapeau aux joueurs car ils tout donner sur le terrain, malgré les départs annoncés. C’est un exemple d’envie, de détermination, de cohésion de groupe et c’est notre bloc équipe qui a fait la différence. On vit des semaines particulières en coulisses, beaucoup ont pensé qu’on n’allait pas jouer le coup à fond et nous venons de donner la meilleure des réponses", jubilait le T1 Julien Darquenne.

Arbitre: Yorkvik Jacqmin

Cartes jaunes: Berdayes, David, Queimadelas, Laklia, Dierinckx, Duhot, Dutrieux, Roulez

Carte rouge: Marques Tereso (120', 2 jaunes)

Les buts: 61e Fabry (1-0), 80e Ceusters (1-1), 105e Maistriaux (2-1).

GENAPPE: Hannon, Jonckheere, Van Landschoot, Van Ophalvens, Berdayes, Marques Tereso, Maistriaux, Roulez (120' Sanchez Y Garcia), Queimadelas, Becker (75' Dutrieux), Fabry (86' Van Der Goten).

LASNE-OHAIN: Pierret, Duhot, Demeur R. (64' Demeur F.), Charpentier, Desnel (64' Ceusters), Laklia, Goffart, Theys (80' Relecom), Dierinckx, De Coene, David.