Tour final P2B : Waterloo bat Saintes 4-1 et se retrouve aux portes de la P1

La rencontre a directement souri aux Waterlootois. Dès la première occasion, Jamotte, troisième meilleur buteur du championnat, a soulagé les siens sur une reprise. Une action qu’il va répéter quelques minutes plus tard, de la tête cette fois. Mais Saintes avait plus d’un tour dans son sac, et a rapidement resserré le score. “Il y a eu une réaction, mais elle était bien trop tardive. Et avec l’expérience de Waterloo, deux contres après, au final c’est 4-1", déplore le T1 saintois Dorian Nizot, extrêmement déçu du résultat. “Comme la dernière fois, Waterloo a refusé le jeu en jouant en contre. Les joueurs étaient prévenus pourtant.”

Le schéma tactique de Waterloo a longtemps déstabilisé Saintes. Avec un bloc bas et un milieu constamment en mouvement, c’est sans surprise que les hommes d’Amaury Toussant ont creusé l’écart à dix minutes de la fin et ont porté le dernier coup sur penalty du fraîchement rentré en jeu Pietrons. “On savait que le match allait être compliqué. Le score de 4-1 ne montre pas qu’on a eu un match facile. Mais on a été très bon, comme on l’est depuis un bon mois”, souligne le T1. Un scénario idéal pour Waterloo, qui espère goûter à la P1 la saison prochaine. Reste encore la grande finale à jouer. “C’est une petite inconnue pour nous. On va la prendre avec envie mais aussi avec légèreté. Il faut qu’on soit déterminé mais je pense que depuis deux matchs, les joueurs ont prouvé qu’ils le sont.”

La technique du match

Arbitre : J. Breyne.

Cartes jaunes : Asaidi, Patureau, De Pascale, Pinto, Nizot (T1), Sall, Van Zele.

Les buts : 12e et 18e Jamotte (1-0 et 2-0), 25e Labiad (2-1), 57e Soumah (3-1), 90e+2 Pletinckx sur pen. (4-1).

WATERLOO : Clercq, Rodriguez-Calvo, Bodart, Dias, Patureau, Jamotte (Boudersa 76'), Pinto (Plentinckx 71'), Guelmani, Soumah, Weynants, Dassy.

SAINTES : Van Zele, Asaidi, El Bakkali, Es-Sadiki, Basbas (Casellas 82'), Parello (Sall 71'), Rifi, Thielemans (Pietrons 82'), Reis, Labiad, De Pascale.