Olivier Suray veut "retrouver le plaisir, même en P2"

Le RCSB a finalement assuré son avenir en D3. "C’était devenu l’essentiel à la fin. Quand on a gagné deux, trois fois d’affilée, certains parlaient déjà de la tranche et on s’est finalement sauvé lors du dernier match. Et lorsqu’on a perdu notre buteur à quelques semaines de la fin et que d’autres arrêtaient, on s’est senti un peu démuni par rapport à la situation mais on s’en est malgré tout sorti avec la chance qu’on n’avait pas eue jusque-là."

Suray referme un chapitre de plusieurs années au stade Gaston Reiff puisqu’après un premier passage entre 2016 et 2019 où il remporta une Coupe du Brabant et accrocha la montée en D3 avec les Jaune et Bleu, l’ancien joueur pro de Charleroi et du Standard était revenu en octobre 2021. "Quand j’ai repris l’équipe, on était descendant et on s’était finalement sauvé bien avant la fin du championnat, se souvient-il. J’aurai passé un sacré bail au club et je pense avoir fait le boulot en l’amenant et en le maintenant en nationale."

Reste à savoir de quoi l’avenir sera fait pour l’ex-T1 brainois qui verrait bien Axel Smeets (actuel coach de la P2, NDLR) lui succéder. "La saison a été fatigante car le discours était pratiquement le même après chaque match. Là, je vais profiter de mes congés et je ne me suis proposé nulle part. J’aspire surtout à retrouver le plaisir, même en P2 avec une jeune équipe ayant de l’envie. Après deux saisons comme ça, j’ai envie de m’amuser à nouveau, sans pression."