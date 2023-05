Jonathan Paulus a devancé Hugo Petit ce dimanche à Orp-Noduwez

Mais voilà, comme on dit, les absents ont toujours tort. Le vainqueur chez les masters A, Jonathan Paulus, lui, a apprécié la course : “Il y avait un peu de concurrence et je pense que pas mal de coureurs sont allés à Etalle. Et puis, il y a aussi la météo qui décourage plusieurs coureurs. Personnellement, j’aime bien les conditions pluvieuses et si cela ne tenait qu’à moi, j’aurais même aimé qu’il y ait plus de vent. Quant au tracé proposé, il me plaît. On a une première partie sur un chemin de remembrement en excellent état et surtout en faux plat montant. Elle s’enchaîne avec une partie technique avant le retour sur Orp avec une route bétonnée qui ne rend pas idéalement mais c’est en faux plat descendant donc on ne le ressent pas vraiment.”

Pour Jonathan, la course s’est jouée dans sa première partie. “Après deux tours d’observation, on a connu une chute dans la troisième boucle et cela a cassé. Après quelques tours où nous étions une quinzaine de secondes derrière la tête, l’écart s’est malheureusement fait. On a ensuite géré dans un petit groupe. Devant, les coureurs n’étaient pas de ma catégorie, et dans le mien, j’étais le seul aussi donc je n’ai eu qu’à terminer.”

Jonathan Paulus est formel : il reviendra à Orp pour la prochaine course d’ici quelques semaines. “Oui, et à Jauche aussi où le parcours est plutôt pas mal avec le Ravel. Il est en bon état, il faut juste être bien placé.”

Dauphin de Jonathan Paulus, le Grézien Hugo Petit était pour sa part déçu d’avoir loupé la seconde échappée qui lui aurait permis d’accompagner Jonathan Paulus. “J’étais mal positionné, je râle parce que j’avais les jambes ! Ils sont partis dans le petit chemin de remembrement, j’ai vu que ça partait mais j’étais bloqué derrière. J’ai essayé de revenir avec un gars, on se rapprochait puis je pense qu’ils en ont remis une couche.”

Lui aussi a aimé l’épreuve orpoise. “Je ne vois pas beaucoup de reproches à faire au parcours par rapport à d’autres. Moi, en tout cas, j’aime ce parcours. Il donne beaucoup de possibilités d’action.”