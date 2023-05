Race Across Belgium : Les défis (un peu fous) de Clémence Vandergheynst

Trois semaines après sa victoire aux 300 kilomètres de Race Across Paris, Clémence ne fait pas qu’organiser la Race Across Belgium. Elle s’est aussi élancée pour les 1 000 kilomètres. Forcément, le parcours, elle le connaît par cœur. ” La première partie avec les monts en Flandre est sélective et fait mal aux mollets. La seconde partie est très jolie mais si les ascensions ne sont pas connues ou répertoriées, elles font mal et surtout, la route n’est jamais plate. Et que dire des 300 derniers kilomètres où toutes les côtes de nos classiques wallonnes sont franchies. Cela va piquer comme on dit dans le jargon.”

Cela n’effraie pas Clémence qui en a vu d’autres. ” J’appréhende juste un peu la pluie, pas trop le vent. Je préfère rouler au sec. Il faudra bien gérer l’effort. Je n’aime par contre jamais trop parler de prévisions pour le temps que je vais mettre à boucler l’épreuve. Face à ce type de course, il faut rester humble. Tout peut arriver, un souci mécanique ou autre…”

La Brainoise utilisera toute l’expérience acquise sur les nombreuses épreuves ultra-bouclées pour terminer la Race Across Belgium. ” Disons que si j’arrive avant minuit, samedi soir, ce serait sympa. Moi, je prends course après course pour vivre l’expérience et en préparer la suivante. J’ai la chance d’être sélectionnée pour la course que tous les cyclistes qui font de l’ultra rêvent de disputer : la Transcontinental Race, soit 4 000 kilomètres pour l’épreuve la plus dure qui existe. Ça sera une opportunité énorme que je pourrai vivre le 23 juillet prochain !”