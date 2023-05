C’est la troisième fois cette saison que La Hulpe bat les Sonégiens, on peut même parler d’une quatrième victoire de suite avec la victoire en finale du championnat l’année passée.

"C’est vrai que cette année, on les a battus trois fois mais ça a toujours été serré jusqu’au moment où ça lâche et aujourd’hui, c’était nous", explique Ryan Godsmarks, le demi de mêlée.

Et cela s’est à nouveau produit puisque le score était très serré jusqu’en milieu de deuxième période, La Hulpe était même mené 12-10. On croyait les Sonégiens partis pour prendre leur revanche quand, à quelques minutes du temps réglementaire, La Hulpe, via Petit, loupait une pénalité. Mais les hommes d’Alex Palacci n’ont pas pris de coup sur la tête. Que du contraire, ils ont enchainé trois essais (dont deux dans les arrêts de jeu) et une pénalité. Le tout devant un beau petit kop qui était un peu plus en voix que les supporters de Soignies.

"C’était une vraie demi-finale avec deux équipes qui se battent. C’était très proches, chacun a commis des fautes pour offrir des occasions à l’adversaire. Soignies a aussi fait un super match mais en fin de match, on a continué à mettre la pression et ça les a poussés à la faute. Ce dimanche, on a eu la chance, la balle est venue vers nous."

Le regarde est désormais tourné vers le stade Mandela où les La Hulpois retrouveront Dendermonde, l’équipe qui a terminé en tête du championnat. L’objectif : la passe de trois. "On verra. On a quelques petits blessés après cette demi-finale et déjà aux entrainements. Il faudra mettre la pression."