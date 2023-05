Une saison exceptionnelle à tous les niveaux, pour le Wash

La clé de la réussite ? "La cohésion, la motivation aux entrainements et l’envie de gagner tout en s’amusant. L’équipe était descendue un peu par hasard, les joueurs avaient une revanche à prendre et avec le staff, ils ont réussi à reconstruire quelque chose d’incroyable. Deux titres et avec deux équipes invaincues, c’est vraiment une exception !"

Le club vit bien avec ses quelque 80 affiliés. "Notre équipe U16 a encore beaucoup à apprendre mais elle a montré de belles choses. Et grâce aux initiations du dimanche, on va avoir le plaisir d’accueillir de nouvelles équipes de jeunes, probablement en U12, U14 et U16. J’espère que cela va permettre la continuité et vraiment devenir un club formateur afin que les joueurs puissent rester à Waterloo pour évoluer et décrocher des titres comme on l’a fait cette année."

Si les filles évolueront bien en D2 avec pour objectif de s’y maintenir, les hommes ne remontent pas en D1 LFH pour y faire de la figuration. "Ils joueront les play-off ! Ce qu’il faut améliorer pour y arriver ? Difficile à dire car les individualités sont là. Je pense qu’il faudra s’adapter au jeu des équipes adverses et essayer de se transcender pour passer au-dessus. Logiquement, on devrait poursuivre avec le même groupe. C’est encore en discussion mais on devrait avoir deux équipes masculines: une en D1 LFH et une qui va rester en Promotion car il y a un gros noyau, certains veulent s’amuser et le but est de faire jouer tout le monde. Ce sera le cas aussi chez les filles où l’on a pris la décision officielle de monter en D2. On a inscrit l’équipe et on verra ce que ça donne. Ce sera sans pression puisque la plupart de nos joueuses n’ont jamais connu ce niveau."