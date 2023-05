Waterloo remporte le tour final de P2 et retrouve la P1

Son but vaut en tout cas de l’or. "Je suis content mais toute l’équipe a travaillé derrière, Jamotte nous plante deux superbes buts et c’est une victoire de tout un groupe. Je suis content pour l’équipe et pour le club car la place de Waterloo est en P1."

Laurent Gruslet ne sera également plus au club la saison prochaine. Il range ses godasses et peut le faire sur une note positive. "Je voulais terminer en beauté. Après la déconvenue de la saison dernière et tout ce qui a été dit dans la presse et dans la région, ce qu’on nous a mis sur le dos, la réponse est là. Il ne faut pas oublier qu’on aura pris 140 points en championnat sur deux saisons et on aura été au bout pour réussir notre saison. C’est vrai qu’on s’est fait peur mais c’est notre philosophie et on adore les matches à sensations. Quand on voit tout ce qui se fait au club, le travail incroyable réalisé en coulisses, les infrastructures, la politique des jeunes et l’équipe qui se met en place, cette montée est une apothéose pour Waterloo qui mérite au moins la P1."

À ses côtés, Andy Dassy était un capitaine heureux. "Ça fait un bon mois que nous sommes bien occupés. On a eu du mal après la défaite contre Chastre, on avait l’occasion de passer devant Auderghem mais on ne l’a pas fait, il a fallu se remotiver, se remobiliser, et on ne voulait plus perdre en finale du tour final comme la saison dernière. On a été des guerriers, on a été jusqu’au bout, on n’a rien lâché et le secret de notre réussite est le groupe."

Auteur d’un doublé, Laurent Jamotte était également un homme heureux. "En finale, il n’y a pas d’équipe facile à jouer et cela s’est confirmé ce week-end. On ne connaissait pas du tout l’adversaire, ce qui nous a donné une situation compliquée à gérer, mais on a disputé le match qu’il fallait. C’est vrai qu’on a eu peur que l’histoire se répète avant que je n’égalise mais tout s’est bien passé et Waterloo mérite de monter en P1."

Pour son entraîneur Amaury Toussaint, "un beau challenge nous attend en P1. Je parlerais même d’un gros challenge car il y a une grande différence entre la P1 et la P2 et la priorité sera d’abord de stabiliser le club et de se sauver le plus vite possible la saison prochaine car il y a un véritable fossé à combler."

Mais avant ça, "place à la fête et elle va durer quelques jours."

La technique de la finale

Arbitre: Yorkvik Jacqmin.

Cartes jaunes:Dassy, Meddah, El Achouchi.

Carte rouge:Meddah (2j, 89’).

Buts:Jamotte (1-0, 31’), Salifu (1-1, 38’), Djonga (1-2, 66'), Jamotte (2-2, 87’), Weynants (3-2, 113’).

WATERLOO: Clercq, Patureau, Rodriguez, Gruslet (70’ Pletinckx), Guelmani, Bodart (70’ Szulc), Dassy, Soumah, Pinto, Weynants, Jamotte (94’ Dias).

SURYOYES:Driss, Tchapda, Kesler, Meddah, Geets (58’ Soua), Djonga, Tsimpaka, Trivino, Salifu (94’ Da Silva), Daghnoun (65’ El Y. Achouchi), N. El Achouchi (80’ Dimitri).