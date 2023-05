L’objectif des organisateurs, un groupe d’amis habitant Blanmont et ses proches alentours, reste identique. “Réunir les amateurs de course à pied de la région pour une belle fête autour du sport au cœur du village.”

Sur le plan sportif, deux parcours, identiques aux années précédentes, seront proposés au départ de la place de la Féchère, à 11h. Un 12,5 km et un 6,9 km qui empruntent les sentiers et chemins campagnards de la région. Des parcours à la fois rapides et accessibles à tous pour un “événement sportif, populaire et convivial au cœur d’un des villages de la commune de Chastre.”

Les enfants, comme de tradition au Jogging de Blanmont, ne sont pas oubliés. Une course de 1600 mètres est prévue à 10h30 alors que château gonflable et animations seront proposés après l’effort.

Une course pour enfants au programme. ©D. R.

La Topo, la bière du Jogging de Blanmont

Pour les 10 ans, les organisateurs ont décidé de marquer le coup en proposant “La Topo, la bière du Jogging de Blanmont”. Une bière blonde (8,8 %) que les coureurs pourront découvrir après la course. “Notre objectif premier est de faire vivre le village de Blanmont et de proposer une belle fête pour tous et toutes”, indique Thibaut Hugé, pour l’organisation. “La date, 10 jours avant les 20 Km de Bruxelles, est idéale et nous espérons donc pouvoir à nouveau réunir plusieurs centaines de personnes au départ de la place de la Féchère, adultes ou enfants, comme c’était le cas par le passé.”

La Topo, la bière du Jogging de Blanmont. ©DR

Pré-inscription en ligne jusqu’au mercredi 17 mai à 20h (tarif préférentiel). Inscription encore possible sur place le jour de la course.

Le Jogging de Blanmont en pratique

Quand ? Le jeudi 18 mai (jeudi de l’Ascension).

Où ? Place de la Féchère, à Blanmont.

Distances ? 12,5 km, 6,9 km à 11h et 1600 mètres (enfants) à 10h30.

Infos et inscriptions ? joggingblanmont.be