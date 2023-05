Tour final interprovincial: Genappe doit battre Gouvy pour continuer à rêver de la D3

Entre périodes de repos et maintien de la condition physique, le staff a mis tout en œuvre pour préparer de la meilleure des manières ce rendez-vous ô combien important. "L’envie et la motivation sont maximales et les joueurs l’ont déjà prouvé contre Lasne-Ohain. Le départ acté de certains joueurs n’a aucun effet négatif sur l’implication générale et nous sommes unis dans cette mission que nous voulons mener à bien. L’objectif est commun et nous comptons bien poursuivre l’aventure jusqu’au bout."

Pour continuer à rêver de cette montée en D3, les Jaune et Bleu devront se défaire d’une formation de Gouvy qui a terminé à la quatrième place en P1 luxembourgeoise avec un bilan de 47 points sur 78 et qui vient de remporter son tour final en battant successivement Oppagne (0-5) puis Ethe (3-0). "Nous avons été les visionner dimanche dernier et c’est du costaud. Défensivement, c’est une équipe très solide qui n’a encaissé que 25 buts cette saison alors qu’ils viennent de planter huit roses en deux rencontres au tour final. On pense à tort que les équipes du BW sont plus fortes que celles de la province du Luxembourg et je peux affirmer que Gouvy possède vraiment beaucoup de qualités. Ils ont un certain passé avec les séries nationales et d’après moi, le statut de favori de cette rencontre pèse davantage sur leurs épaules", note le mentor genappien.

En cas de victoire demain après-midi, le FC Genappe offrira l’hospitalité à Biesme (P1 namuroise) dimanche à 15 h.