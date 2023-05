Trois ans plus tard, le RRC Waterloo retrouve la P1

Olivier Houben, comment avez-vous vécu la finale de dimanche ?

De manière terriblement stressante. Objectivement, nous avons été moins bons que lors des deux rencontres précédentes. En face, j’ai vu une équipe de Suryoyés de qualité avec de la vitesse, de très bons joueurs de foot, de la robustesse et du physique. On ne la connaissait pas mais ils nous ont agréablement surpris. Au final, on sera passé par toutes les émotions. Les deux équipes ont mené au score, il y a eu des prolongations, un adversaire réduit à dix, l’arrêt du match,… Mais nous sommes passés et c’est mérité.

"Il n’était pas question de se rater une deuxième fois."

Avant que Jamotte n’égalise à trois minutes du terme, n’avez-vous pas eu peur que l’histoire se répète ?

Oui. Ils m’ont fait très peur, comme à tout le monde. Quand j’ai vu le match défiler, la crainte de revivre le scénario de la saison dernière était évidente, à la différence que le groupe avait une plus grande envie de bien faire les choses et d’aller au bout. Il n’était pas question de se rater une deuxième fois. Quand on a égalisé en fin de rencontre, je savais qu’on allait le faire. J’espérais même que ce soit le cas avant les prolongations mais il a fallu patienter. La fatigue était bien présente mais le coach a fait les bons changements avant cette grosse action de Bangaly qui s’était déjà couché deux fois mais qui a trouvé l’énergie pour offrir le but de la victoire à Weynants qui a fait preuve de lucidité pour la mettre au fond. Quel symbole et le départ de Maurice est celui qui me fait le plus de mal.

Waterloo va retrouver la P1, une série que le club a déjà connue il y a trois et quatre ans. Quel souvenir gardez-vous de ce séjour en P1 ?

On descendait de D3 et nous sommes restés deux saisons en P1 avant de descendre en P2 l’année du Covid, la saison où les championnats ont été arrêtés le 12 mars à huit matches de la fin.

Waterloo est-il prêt à monter ?

Le club, oui. C’était notre volonté. Au niveau de l’équipe, pas encore. Cela fait deux saisons que nous jouons le haut du classement et le tour final, une situation qui rend difficile la préparation de la saison suivante puisque nous ne savons pas dans quelle série nous jouerons. Maintenant que nous sommes fixés, on va poursuivre le travail avec la même volonté de rajeunir les cadres.

Qu’attendre du retour de Waterloo en P1 ?

L’objectif sera de s’y stabiliser le plus rapidement possible. On est conscients de la différence de niveau entre la P1 et la P2 ainsi que des changements qui vont intervenir dans l’équipe. Mais on garde nos deux attaquants qui ont tout de même planté 66 buts cette saison, la plupart de nos cadres et il n’y a pas d’inquiétudes à avoir avec ça, de très bons jeunes arrivent. Tout le monde sait quel est le nerf de la guerre mais Waterloo respectera les normes financières. Nous n’aurons pas les moyens de certains clubs de P1 mais on vient de prouver cette saison qu’on était capables de monter avec un budget inférieur à d’autres équipes de la série.

"J’aimerais garder Patureau et Gruslet dans l’organigramme du club."

Où en est-on au niveau de l’effectif ?

Les arrêts de Sébastien Patureau et Lauret Gruslet sont actés, même si j’espère toujours les voir intégrer l’organigramme du club. Maurice Weynants s’en va à Auderghem, Cillian Erkens à Eppegem, Wanis Guelmani à Pâturages et Mano Pletinckx à Perwez. Stefano Magnoni a quitté le groupe il y a quelques semaines Ledison Goshi aussi mais cela remonte déjà au mois d’octobre. Pour les arrivées, on va tout finaliser prochainement. On se pose encore quelques questions car on monte en P1 et nous n’avons pas encore toutes nos certitudes. On peut aussi ajouter que Jérôme Clercq a prolongé. Au niveau du staff, rien ne change avec Amaury Toussaint comme T1, Jonathan Vanonckelen comme T2, Sven Wysgeer pour les gardiens et Cassiel Van Slijpe comme soigneur.

Toujours au niveau du staff, vous n’avez pas oublié le travail de Patrick Coussement.

Il a quitté le groupe à la mi-janvier. Waterloo était alors deuxième à trois points d’Auderghem. Il a réalisé une bonne partie du travail. Même chose pour Patrick Tilmant avec notre P3.