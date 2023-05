Jean Minne est le nouveau président de Lasne-Ohain

Pour son premier discours, le président a pointé les grandes lignes de son projet pour le club. “J’aimerais que, tous ensemble, nous nous impliquions pour devenir un club à Impact/à mission afin de faire évoluer de concert les piliers environnementaux, économiques et sociaux.

Environnemental : insérer l’aspect durabilité dans nos décisions afin d’être un exemple sur ce pilier. Rejoindre des groupements de clubs sportifs à Impact est un objectif.

Économique : faire en sorte d’évoluer avec une structure financière saine. Être innovant pour pouvoir s’autofinancer ainsi que démontrer notre viabilité sur le long terme afin d’améliorer les infrastructures du club en partenariat avec la commune et la région.

Social : nous voulons continuer à avoir un Impact local en accueillant un maximum de membres de la commune et de la proche région. L’école des jeunes en est un exemple magnifique, tout comme les résultats récents de nos équipes seniors féminines et masculines.

Nous voulons pouvoir aider au mieux les instances communales pour promouvoir le sport et que ces dernières puissent être fières de compter un club comme la RULO en leur sein.”

Et de conclure : “Je veux remercier Tanguy et Stéphane pour tout le magnifique travail effectué. Nous sommes conscients des responsabilités qui nous incombent maintenant. À toutes et tous, si certaines et certains veulent rejoindre les différentes structures du comité, n’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations. Que l’aventure continue !”