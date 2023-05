Les joggeurs locaux ont brillé à Blanmont (PHOTOS et VIDEO)

Une course à laquelle de nombreux athlètes de la région ont pris part et où ils se sont illustrés puisque les vainqueurs des deux courses adultes sont de la région. Tout d’abord sur la petite distance où le Chastrois François Dupont s’est imposé (24.45), lui qui avait déjà brillé à plusieurs reprises sur la longue distance lors des précédentes éditions. “Ça fait sept ans que j’habite dans le coin, c’est une course qui me tient à cœur. Je n’ai plus le niveau que j’ai eu en temps par le passé, j’ai pris quelques kilos, mais je reste toujours actif car ça fait partie de mes habitudes. J’avais vraiment envie de participer à cette course, même si je ne savais pas encore quelle distance j’allais parcourir en raison d’un petit problème au tendon”, explique-t-il.

Finalement, au moment de la séparation entre les participants de la petite et de la longue distance, il a choisi la plus courte. “Il y avait un bon petit tempo sur la petite distance qui fait quand même près de 7km. J’ai préféré mettre le tendon au repos et faire la bagarre avec les deux jeunes devant moi. Au final, je ne suis pas mécontent de mon choix puisque la victoire est au bout.”

François Dupont a remporté la petite distance. ©sterpigny

Le deuxième de la course est encore plus local puisque Pierre Houssiere habite Blanmont. “On est parti très vite, je suis longtemps resté avec le premier mais il a creusé l’écart dans la dernière descente. Je suis malgré tout content de ma deuxième place, sur un parcours super chouette et avec une superbe ambiance. En tant qu’habitant de Blanmont, je suis content de voir que cette course rassemble plein de monde. Une course à laquelle je participe souvent, toujours avec la même joie. Et l’espoir de la remporter l’année prochaine.”

Pierre Houssiere, deuxième du 6,9 km. ©sterpigny

Sur la longue distance, on a eu droit à une belle bataille entre Thibault et Mathieu De Rijdt, les jumeaux chastrois, remportée par Thibault dans le solide chrono de 41.56, six petites secondes devant son frère. “Ça a été une belle bataille. Je savais qu’il fallait être encore un peu frais pour attaquer les pavés de la dernière montée. Au final, ça passe pour quelques secondes”, se félicite-t-il.

Thibaut De Rijdt a devancé son frère jumeau sur la longue distance. ©sterpigny

Notons encore que chez les dames, Valentine Eloy a remporté la longue distance et que Valentine Dehenain s’est montrée la plus rapide sur le 6,9 km.