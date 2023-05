Nouveau succès pour la Race Across Belgium, malgré la météo : “On a eu le déluge et la tempête”

On vous rappelle le concept : trois formats sont proposés aux participants (1 000 kilomètres, 500 kilomètres, 300 kilomètres) dans une logique de boucle. Entre les boucles, le Collège Cardinal Mercier de Braine l’Alleud faisait office de base de vie où les coureurs ont pu trouver du support, de l’assistance, des douches, des lits de camp pour dormir et de la nourriture pour se ravitailler.

Le Mur de Huy était évidemment au programme. ©Quentin Iglésis

Une météo dantesque

Mais il y a toujours un impondérable : la météo. Et pour la troisième édition de l’évènement en Belgique, elle n’a pas épargné les participants. Dès le départ, les conditions atmosphériques ont été le principal obstacle des coureurs. “La majorité du parcours s’est déroulée sous la pluie, ce qui a rendu la course encore plus difficile”, indique le directeur de course Arnaud Manzanini. “On doit vraiment tirer notre chapeau aux participants.”

Sur le parcours 1 000 kilomètres, ils sont la moitié à avoir abandonné, à bout de forces et trempés jusqu’aux os. Les nuits ont été froides et pas vraiment propices à la récupération. Parmi les 24 finishers (sur 51 au départ) de la grande distance, on retrouve le Marchois Alain Nizette. Il raconte son expérience. “J’ai été bien rincé”, explique-t-il dans un sourire qu’il n’a jamais perdu malgré les conditions compliquées. “Par moments, c’était un vrai déluge. Il y avait des torrents d’eau sur la route à certains endroits et on a même eu la tempête. Mais cela fait partie du jeu. Quand c’est beaucoup trop compliqué à supporter, on a juste à attendre que cela passe. Je me suis réfugié sous un arbre à certains moments.”

guillement "J'ai dormi 5h30 en trois jours"

Le tout, sans dormir ou presque. “J’ai dormi 5h30 en trois jours”, indique celui qui a terminé à la 12e position et premier de sa catégorie (moins de 59 ans) tandis que le spécialiste français Damien Vuillier s’est imposé haut la main. “Entre la première boucle de 500 kilomètres et celle de 200, j’ai dormi quatre heures à la base de vie. Et entre celle de 200 et de 300 kilomètres, j’ai redormi un peu, environ une heure trente, sur un lit de camp. Et j’étais debout avant mon reveil.”

Des moments salvateurs qui permettent de retrouver un peu d’énergie et, surtout, la motivation pour repartir affronter les bergs flandriens et les côtes les plus raides de la Wallonie, comme le Mur de Huy ou l’impitoyable triple mur de Monty et ses passages à plus de 20 %. “Et je peux vous dire que lorsque vous êtes chargés, c’est encore plus dur. Il est très, très compliqué de ne pas y mettre pied à terre.”

1 000 kilomètres et 8 900 mètres de dénivelé

Au décompte final, ce sont plus de 1 000 kilomètres et pas moins de 8 900 mètres de dénivelé qui sont venus gonfler le compteur du Marchois, habitué aux efforts longue distance. “Je repars pour la Race Across France (2500 kilomètres) dans quelques semaines. On démarre du Touquet en direction de Mandelieu-la-Napoule en passant par les Vosges, le Jura ou les Alpes. L’objectif est d’atteindre l’arrivée en dix jours.” Un sacré défi qu’Alain Nizette a déjà réussi à deux reprises.

Comme les autres participants, il est devenu accro à ce genre d’efforts que certains qualifieront peut-être de surhumain. Un véritable boulimique de la souffrance sur deux roues. Il ne serait d’ailleurs pas étonnant de le retrouver au départ de la prochaine Race Across Belgium, qui reprendra ses quartiers à Braine l’Alleud l’année prochaine, du 9 au 12 juin 2024. Les organisateurs – qui ont également prévu d’intégrer une épreuve gravel dès l’année prochaine – espèrent que la météo sera un peu plus favorable à cette période un peu plus reculée du printemps. Les participants aussi.