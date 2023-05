En route pour une 45e édition du critérium Allan Sport qui veut conserver son ADN

”On commence très tôt car il faut savoir que les classements sont maintenant modifiés à deux reprises en cours de saison, explique Alain Allan. Le tournoi de l’Orée sera le seul disputé avec les classements actuels puis ils seront modifiés pour les étapes suivantes jusqu’au mois de novembre avant une nouvelle mise à jour.”

Et les perspectives sont bonnes puisqu’il y avait déjà 96 paires inscrites en début de semaine pour cette première étape, “dont de nombreux jeunes, de plus en plus nombreux à participer au critérium.”

Après l’Orée, onze clubs suivront le mouvement avec quelques nouveautés par rapport à l’édition précédente. “Malheureusement, on perd le Saint-Josse qui était une grosse étape dans un club très sympa où règne toujours une ambiance très particulière.”

L’étape de La Cure, qui avait été annulée l’année dernière, n’a pas été renouvelée. Le Brussels et le Léo disparaissent aussi du calendrier mais le Wellington et le Wolu TC sont de retour pour un critérium qui comptera donc douze étapes pour quatorze l’année dernière.

”Il y a aussi eu des modifications dans certaines dates. L’étape du Waterloo aura ainsi lieu en juillet et non plus en septembre alors que le TC Odrimont qui ouvrait le calendrier l’année dernière se disputera cette fois au mois d’août.”

Les dames ont leur importance

En ce qui concerne les catégories, il n’y a par contre pas le moindre changement avec toujours cinq catégories en doubles messieurs, quatre en doubles mixtes et trois en doubles dames. “Je comptais supprimer des catégories plus légères au niveau des inscriptions, surtout chez les dames, mais elles ont fait opposition, rigole Alain Allan. Je respecte leur demande, d’autant plus que les dames mettent l’ambiance et elles sont importantes pour le critérium.” Dernière précision, et elle est de taille, la collaboration avec la Fédération “se passe très bien. Marc Hofmans essaye de tout arranger, mon critérium compte pour les classements du critérium de doubles du Brabant et les gens marquent des points chez moi comme dans les autres tournois.”

Bon à savoir

Les 12 étapes

20/5 au 27/5 : Orée

10/6 au 18/6 : TC Kraainem

24/6 au 2/7 : Wolu TC

8/7 au 16/7 : Primerose

22/7 au 30/7 : Waterloo TC

5/8 au 13/8 : Odrimont

19/8 au 27/8 : Bois Cambre

9/9 au 17/9 : Wellington

28/10 au 5/11 : Castle

20/1 au 28/1 : La Hulpe

1/3 au 10/3 : Parival

23/3 au 31/3 : Wimbledon

Les catégories

DM2 : 110 à 150 pts

DM3 : 80 à 120 pts

DM4 : 50 à 90 pts

DM5 : 20 à 60 pts

DM6 : 10 à 30 pts

DMxt3 : 80 à 120 pts

DMxt 4 : 50 à 90 pts

DMxt 5 : 20 à 60 pts

DMxt 6 : 10 à 30 pts

DD4 : 50 à 90 pts

DD5 : 20 à 60 pts

DD6 : 10 à 30 pts

Les infos

www.allansport.be