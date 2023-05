Inconstant, La Hulpe cède le titre à Dendermonde: "Important de rester à ce niveau-là"

Après deux pénalités de Vassart, Dendermonde a appuyé sur le champignon (6-14) puis La Hulpe s’est rapproché à 13-14 grâce à un essai de Poupaert avant la pause. Les Flandriens reprenaient l’ascendant la reprise pour se détacher à 13-31.

L'essai de Lalli redonnait un espoir de courte durée aux La Hulpois puisque Dendermonde marquait l’essai décisif trois minutes plus tard et s’imposait finalement 27-36 après que Vasquez Perez ait touché une dernière fois à l’en-but. "On marque juste avant la mi-temps. Là, j’ai dit aux mecs qu’en étant assez basic sur ce qu’on fait, on réussit à marquer alors qu’on n’est clairement pas présent en défense. Finalement, on met plusieurs essais et on passe à neuf points alors qu’on aurait pu être devant sur une action en plus on en défendant un peu mieux sur une phase", résume Antoine Vassart.

Lalli: "On n’a pas assumé"

Pour Gaspard Lalli, "Dendermonde a très bien joué le coup en marquant chaque fois qu’ils sont entrés chez nous et de la même façon. Après, on fait le forcing pour revenir mais on ne peut pas faire autant d’erreurs alors qu’eux ont un jeu très simple mais très propre et avec un botteur en réussite."

L’équipe est donc passée à côté du triplé. "Ce résultat est notre manque de constance sur toute l’année. On s’est un peu laissé aller après une saison assez simple et on n’a pas assumé derrière. Certains joueurs se sont rendu compte de certaines choses au niveau du projet sportif mais on a envie de continuer pour vivre ce genre de moments sportifs et d’aventures humaines."