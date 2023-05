Axel Smeets, nouveau T1 du RCS Brainois : "Un challenge un peu dingue mais on peut le faire"

L’ancien joueur pro de 48 ans, passé par le Standard et Gand dans les années 90, va coacher à un niveau qu’il avait chatouillé avec Waterloo en 2014. "À l’époque, on avait été champion deux années de suite, passant de P2 en D3. C’était avec une Rolls Royce car mis à part un gardien de dix-huit ans, cette bande de potes était aussi talentueuse qu’expérimentée."

La donne sera différente ici. "Je suis conscient qu’on n’arrive pas en D3 avec aussi peu d’expérience, aussi bonne soit cette génération de joueurs nés en 2004-2005. Je connais quelques cadres comme Wallaert ou Ladrière qui seront là pour nous aider mais le noyau devra malgré tout être renforcé par d’autres patrons pour que ces jeunes puissent éclore. C’est un challenge un peu dingue mais je pense qu’on peut le faire."

Après deux saisons compliquées, Axel Smeets aura aussi pour mission de redorer le blason des Jaune et Bleu. "Avec un début compliqué et ce 3/24, c’était difficile d’intégrer un jeune cette année. L’entame nous donnera une ligne de conduite car si on commence bien en étant dans le noyau de tête, on jouera de manière plus libérée. D’autres équipes se sont déjà bien renforcées mais on ne nous attendait pas non plus en P2."

Il y aura cinq semaines de préparation. "On reprendra en deux temps, d’abord mi-juin puis la troisième semaine de juillet. On s’entraînera désormais trois fois par semaine afin d’avoir tout le monde à 100% le dimanche et dans le but de créer un groupe entre les jeunes et les moins jeunes."