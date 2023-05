Les jumeaux Thibault et Mathieu de Rijdt ne passent pas inaperçus dans les pelotons : “Mon frère reste un adversaire comme un autre”

Thibault lors de sa victoire jeudi dernier à Blanmont. ©sterpigny

Mathieu, lui, reconnaissait la victoire de son frère. “J’ai senti dès l’échauffement que je n’avais pas des super jambes. Je n’ai pas su le suivre sur les derniers 100 mètres”, précise-t-il.

Battre son frère jumeau sur une course, un sentiment particulier, encore plus pour Thibault. “C’est d’autant plus spécial qu’en course à pied, c’est souvent Mathieu qui l’emporte. C’était donc un peu étonnant que je gagne à Blanmont. Il avait sans doute des moins bonnes jambes, même si on a gardé un bon tempo durant toute la course.”

Blanmont, une course que Thibault accroche pour la première fois à son palmarès. “Ce sont des chemins que nous connaissons par cœur. J’avais déjà participé plusieurs fois à cette course, qui propose un parcours parfait, assez roulant et avec quelques côtes bien placées. Un top jogging que je n’avais encore jamais gagné.”

Mathieu souligne aussi la qualité du parcours proposé. “C’est très brabançon. Des pavés, du vent, une course stratégique mais que nous connaissons par cœur. C’est toujours un plaisir de participer à des courses de notre région. C’est important d’être présent pour faire vivre ce genre d’initiatives.”

Mathieu avait de moins bonnes jambes à Blanmont. ©sterpigny

Présents ensemble à Blanmont, Thibault et Mathieu sont habitués à courir les mêmes courses. “On fait du triathlon aussi et on participe donc ensemble à pas mal de courses. Ça permet de créer une belle émulation, encore plus quand on est à deux devant. On se tire un peu la bourre, ce qui permet aussi de ne pas s’embêter”, sourit Thibault.

Courir avec son frère jumeau reste quelque chose de spécial, pour l’un comme pour l’autre. “C’est toujours très spécial effectivement. D’autant plus que nous avons plus ou moins le même niveau et que nous savons que ce sera à chaque fois serré entre nous deux. Sur chaque course, on sait que les deux derniers kilomètres font être très disputés entre nous deux. Les gens pourraient se dire que l’on va passer la ligne ensemble mais au final, ça reste un concurrent comme un autre. Avec cette émulation positive entre nous deux où l’on essaie de se tirer l’un l’autre.”

S’ils se connaissent par cœur, il reste toujours une part d’incertitude lorsque les deux s’affrontent. “On ne sait jamais comment ça va se passer. Parfois ça se joue au sprint, parfois un des deux arrive avec plus d’avance. C’est aussi ça que nous aimons”, ajoute Mathieu, qui relaie la phrase de son frère. “Ça reste un adversaire comme un autre. Je sais juste comment il court et quand il est bien ou moins bien. Si nous sommes adversaires, notre symbiose peut toutefois être un avantage.”

Avant la course à pied, ils jouaient dans la même équipe de foot

Originaires de Chastre, Mathieu et Thibault n’ont commencé la course à pied qu’en 2019. Avant ça, ils jouaient… au football. Dans la même équipe bien entendu. “Nous avons toujours évolué dans la même équipe au sein du club de l’ASE Chastre. En toute modestie, on a toujours eu des facilités au niveau de la condition physique, ce qui fait qu’on s’est essayé ensemble au triathlon et que nous nous sommes mis sérieusement à la course à pied en 2019. En se mettant consciencieusement à l’entraînement, on a gravi ensemble les paliers.”

Que ce soit le foot, le triathlon ou la course à pied, Mathieu et Thibault partagent ensemble ces moments sportifs. “On a été à l’école primaire ensemble, on a joué au foot ensemble, on a globalement le même groupe d’amis, nous sommes de vrais jumeaux et ça se reflète dans notre pratique sportive.”

Le marathon de Berlin comme prochain objectif

Leur prochain objectif est bien entendu commun et déjà fixé. Ce sera le marathon de Berlin, qu’ils courront ensemble en septembre prochain. “C’est le gros objectif de l’année. Nous avons réalisé un beau temps lors du marathon de Dublin, ce qui nous a qualifiés pour Berlin. Nous y viserons un chrono de 2h29.”