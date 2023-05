Ballieux et Nicaise, les enfants du club, à la tête de la P2 limaloise

Le premier reprendra le flambeau en tant que T1, le second l’épaulera tant en dehors, que sur le terrain, avec la double casquette d’entraîneur adjoint et joueur. Pour l’occasion, nous avons rencontré ces deux figures bien connues de notre football provincial, qui était déjà reconnues en tant que joueurs et qui s’apprêtent maintenant à se lancer comme coach, à la tête d’un club qui les aura vus débuter.

Sam Ballieux, Régis Nicaise, en reprenant les rênes de l’équipe première de Wavre-Limal, c’est un peu la boucle qui est bouclée ?

Sam Ballieux : “C’est vrai, on a tous les deux commencé le foot ici. Enfin, quand je dis ici, c’est plutôt du côté du Martineau, en 1998, en diablotins, dans l’équipe de Gérard Devuyst. Qui aurait imaginé à ce moment-là que 25 ans plus tard, on s’installerait sur le banc du coach à la tête de ce même club qui nous a fait grandir et tant apporté dans nos carrières respectives. C’est tout simplement incroyable, et nous sommes très fiers de pouvoir nous lancer dans ce nouveau défi, chez nous à la maison, dans notre jardin.”

Si vous avez déjà de l’expérience dans le coaching, ce sera cependant une première pour tous les deux à la tête d’une équipe d’adultes.

Régis Nicaise : “C’est vrai ! Depuis de nombreuses années, Sam et moi avons l’habitude d’encadrer des équipes de jeunes. Si Sam a arrêté il y a deux ou trois saisons pour se concentrer sur ses cours d’entraîneur, de mon côté, j’ai continué, toujours ici à Limal, en me perfectionnant dans le foot à 8. Passer des jeunes au monde des adultes est un grand pas, mais je suis convaincu que Sam a les épaules que pour gérer un groupe. Nous connaissons ce groupe parfaitement et je pense que le groupe nous respecte. C’est un contexte idéal pour faire nos débuts. On l’a déjà ressenti vendredi dernier au moment de la présentation de l’équipe et de l’annonce au groupe du nouveau staff. Nous avons reçu énormément de marques de sympathie et de soutien de la part des joueurs.”

"Nous sommes très fiers de pouvoir nous lancer dans ce nouveau défi."

Un défi qui s’annonce tout de même de taille, surtout après la saison que vient de vivre l’équipe.

S.B. : “On a vécu une saison très compliquée, c’est certain. Notre saison avait très mal commencé, avec peu de points engrangés et un groupe qui manquait d’implication. Cette spirale négative a pris fin lorsque Ron a repris l’équipe. On sait que la tâche ne sera pas simple après une telle saison, mais nous avons pas mal travaillé en amont pour rééquilibrer le noyau entre expérience et jeunesse, et quand on regarde le groupe avec lequel on va débuter la saison, on ne devrait plus connaître une telle mésaventure.”

Finalement, d’où vous est venue l’idée de reprendre l’équipe ?

S.B. : “Au cours de la saison dernière, Ron ne pouvait pas être présent à tous les entraînements, et j’avais déjà repris certaines séances. Après, cela faisait un moment que l’idée germait dans ma tête, et les circonstances ont fait que je me vois arriver à ce poste. C’était une opportunité que je ne pouvais pas laisser passer, avoir ma première expérience en tant que coach dans mon club, là où j’ai appris à aimer le foot, à jouer et où j’ai reçu énormément. Il était temps pour moi aussi de donner en retour. Je suis fier d’arriver à la tête de l’équipe que je suivais le dimanche en étant gamin. Je dois évidemment beaucoup à Ron Michiels, qui, déjà l’année dernière, m’a fait confiance, en me confiant de temps en temps les rênes du groupe, et qui grâce à cette confiance m’a permis de me rendre compte que c’était ça que je voulais faire.”

R.N. : “Coacher des adultes n’était pas forcément un objectif dans mon cas. Je m’épanouis énormément en m’occupant de jeunes, mais le fait que Sam passe T1, et de par les liens que nous avons toujours eus depuis le début de nos carrières, j’ai eu envie de lui apporter mon soutien, et c’est pour cela que j’ai accepté de devenir son T2. Je reste également joueur, et je serai son relais sur le terrain. Après, c’est une belle histoire que l’on s’apprête à écrire. Pas parce qu’on va réussir, cela l’avenir nous le dira, mais parce que nous recevons notre chance dans notre club de toujours, alors que nous n’avons pas d’expérience, et c’est aussi ça la mentalité limaloise, c’est faire confiance à ses jeunes, et oser les propulser, que ce soit depuis des années avec des joueurs, et aujourd’hui avec Sam et moi en tant que coachs.”

Le noyau pour la saison 2023-2024

Noyau

Gardiens : Arno Gonzalez, Jérome Thunis, Jeremy Lefebvre

Défenseurs : Benoît Moermans, Noah Duran, Franck Schildermans, Iban Ballieux, Tomas Gabriel de Melo, Éric Minard

Milieux : Régis Nicaise, Kader Kalle, Jean-François de Beule, Lorenzo Gonzalez, Youri van Den berg, Joseph Ondobo, Raphaël de Bluts, Mohammed Amri, Tom Mommaerts, Clément Laloux, James Dickinson

Attaquants : Guillaume Tournay, Yannis Sacreas, Fred Hars, Mathieu Delitte, Elliott Willaert, Tanguy Dresse.

Staff : Sam Ballieux (T1), Régis Nicaise (T2), Simon S’jongers (entraîneur des gardiens), Yves Willaerts (délégué) et Francky Vandezande (soigneur).

Transferts

Arrivées : Arno Gonzalez (Auderghem), Jérôme Thunis, Youri van Den Berg, Lorenzo Gonzalez (Chastre), Fred hars, Yannis Sacreas, Elliott Willaert (Beauvechain), Jean-François De Beule (Grez-Doiceau).

Départs : Diego Liebmann (étranger), Loïc Pelsmaekers (Abssa), William Berger (Rixensart), Xavier Minsier et Jeremy Contempré (arrêt).