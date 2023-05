Jonathan Coquelle est champion de Belgique de teqball

Parmi les 19 joueurs présents pour les simples et les 38 inscrits en double, quelques Brésiliens ne sont pas passés inaperçus. “Ils vivent en Belgique avec la double nationalité. Ils ont permis à nos Belges de hausser leur niveau de jeu.”

Au niveau des résultats, Jonathan Coquelle conserve son titre après avoir battu Nicolas Hachez en finale. En double, le titre est revenu à Nicolas Hachez et Julien Dupont qui ont battu Maxime Genin et Jonathan Coquelle.

Le teqball évolue bien

Présent à Wavre, le président de la Fédération de teqball Jonathan Rucquoy se montrait ravi de la tournure des événements. “L’évolution du teqball suit son cours. Cela fait un an et demi que nous avons commencé à développer ce sport en Belgique, nous en sommes à 250 affiliés avec une quinzaine de clubs, nous avons engagé il y a quelques mois un manager sportif qui réalise de l’excellent boulot et on va commencer à s’attaquer à la Flandre lors de la prochaine saison sportive.”

À entendre son président, la Fédération est dans les temps. “Tout mutant fut un jour débutant, il faut y aller progressivement et ne pas brûler les étapes. On a déjà plus que doublé le nombre de participants pour cette deuxième édition des championnats de Belgique alors qu’au niveau international, on a raté de peu la qualification pour les jeux européens.”

Avec pas mal de regrets car les seize meilleurs pays se sont qualifiés, juste devant la Belgique qui se classe 17e au ranking. “Cela nous aurait donné un petit coup de boost, il y aura un village olympique là-bas et cela aurait été intéressant d’y être mais ce sera pour la prochaine édition. On espère maintenant que le teqball sera aux JO en 2028. Les négociations sont en cours et l’espoir fait vivre.”

En sachant que le teqball reste, malgré tout, un sport encore trop méconnu en Belgique. “Et pourtant, les clubs de D1 jouent au teqball, les Diables rouges aussi, mais les joueurs de football n’abandonnent pas leur sport pour le teqball, pas comme un joueur de tennis qui passe au padel, ce à quoi l’on aimerait arriver. On est sur la bonne voie, on va demander une reconnaissance de la Fédération Wallonie-Bruxelles la saison prochaine car nous serons éligibles et tout se passe bien.”