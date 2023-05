Le Mémorial Gaston Reiff intègre le Golden Series Athletic Tour

Mais la grande nouveauté est le développement des prémices d’un Golden Series Athletic Tour. “À l’initiative du club de l’ARCH, Athletic Running Ciney Haute-Meuse, organisateur de la première compétition Golden series en 2022 et créateur de l’évènement et de la dénomination, cinq dynamiques clubs d’athlétisme de la Fédération Wallonie-Bruxelles s’associent pour développer ensemble un circuit de compétitions de haut niveau accessibles à tous les athlètes dès l’âge de 6 ans. L’objectif est de permettre aux athlètes wallons et bruxellois de se confronter aux meilleurs et de progresser sans devoir continuellement faire de très longs déplacements.

Nous nous donnons trois ans pour que ce circuit athlétique devienne une référence appréciée et reconnue dans le monde de l’athlétisme belge et transfrontalier.”

Ce Golden Series Athletic Tour réunit dont L’ARCH – Ciney, l’USBW Braine-l’Alleud, le CSF La Forestoise, le FCHA Hannut et le MOHA Mons. Avec des objectifs clairement établis. “Nous voulons intégrer à l’horizon 2024 dans les 5 meetings d’athlétisme : le sport de haut niveau et rayonnement transfrontalier ; tous les athlètes dès l’âge de six ans, quelles que soient leurs performances ; les sportifs handisport amateurs et élites ; la valorisation touristique des communes et provinces qui accueillent les athlètes ; des critères de qualité et des services uniques proposés aux athlètes, véritable carte de visite du Golden Series Athletic Tour, sur base d’une charte technique et sportive établie par l’ARCH. Charte qui devra être respectée pour garantir la qualité de toutes les organisations sur base de critères communs.”

Une place pour le handisport

Un des objectifs des meetings Golden Series est de renforcer les liens entre tous les athlètes et de proposer des épreuves de qualité, y compris en handisport. “L’offre proposée par les clubs en matière de disciplines WPA (World Para Athletic) est très souvent réduite à sa plus simple expression alors que les athlètes handisport francophones sont en demande de compétitions intégrées dans des meetings traditionnels. En 2024, les cinq clubs du Golden Series Athletic Tour proposeront des épreuves ouvertes aux athlètes handisport, grâce aux conseils judicieux de la Ligue Handisport Francophone.”