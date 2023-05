”Je suis très heureux et fier de rejoindre le RCS Brainois. Le projet et les ambitions du club m’ont convaincu et j’ai hâte de rendre la confiance du club sur le terrain !”, a-t-il déclaré.

Thomas Tis, nouvel attaquant brainois

Grand attaquant d’1m93, Thomas Tis a évolué en équipe réserve du RWDM dès l’âge de 16 ans, pendant trois ans, avant de rejoindre La Rhodienne la saison dernière pour jouer en équipe première. Après une saison difficile du côté de Rhode, le jeune attaquant a décidé de rebondir au RCS Brainois. “Tout d’abord je suis très content de rejoindre le RCS Brainois cette année. Je sens qu’il y a de l’ambition et c’est ce qui m’anime. Je remercie le club de m’offrir l’opportunité d’encore pouvoir évoluer de plus en plus haut et j’ai hâte d’entamer la saison”, indique-t-il.