Romain Paul, l’atout BW aux 20 km de Bruxelles : “C’est pour courir les 20 km de Bruxelles que je me suis tourné vers la course à pied”

D'excellents résultats donc qui incitent le gaillard à viser encore un peu plus haut cette année. “J’aimerais bien atteindre le podium même s’il y a beaucoup de facteurs qui vont déterminer ce résultat. On ne sait jamais vraiment qui sera là, puisqu’il est toujours possible qu’un candidat se décide sans qu’on le sache, mais de manière générale, on sait qui surveiller. Amaury Paquet sera un sérieux candidat, c’est certain, mais il sera loin d’être le seul. Je ne me focalise donc pas spécialement sur mes adversaires, je vais faire ma course même si l’issue finale dépendra du scénario.”

La course idéale pour Romain serait “que cela ne parte pas trop vite (rires), mais ce n’est jamais le cas à Bruxelles ! Après, il faudra suivre le bon” paquet” même s’il est clair que, dans le cas où un duo Paquet/Dely s’échappe, je ne pense pas faire l’effort de suite pour les suivre, au risque de craquer plus tard.”

”C’est pour courir les 20 km de Bruxelles que je me suis tourné vers la course à pied.”

Romain Paul aime bien Bruxelles. “C’est pour courir les 20 km de Bruxelles que je me suis tourné vers la course à pied, après une petite dizaine d’années où j’ai pratiqué le… karting.”

Le garçon se débrouillait d’ailleurs assez bien volant en mains puisqu’il a à son palmarès trois titres de champion de Belgique. “Mais Bruxelles, c’est aussi une occasion pour moi qui travaille à la Stib de voir la ville autrement que sur ma moto quand je vais travailler, avec toute la circulation qui va avec. Avoir les rues et les tunnels rien que pour nous, en courant, c’est sympa. Cela l’est moins quand on retourne travailler ensuite.”

Et puis, il y a le parcours qui lui convient bien. “Je ne suis pas spécialement un coureur puissant. J’ai besoin d’un peu de relief et à Bruxelles, ce n’est jamais plat. J’aime bien ces” toboggans” qui me permettent de ne pas trop perdre de temps dans les montées, et de bien récupérer dans les descentes avec ma foulée qui sied bien à ce type d’effort. Le reste, ce sera un peu de tactique. Il est clair que pour moi, arriver dans un groupe au sprint n’est pas ce que je préfère. Il conviendra de faire l’effort avant la ligne, trois ou quatre kilomètres avant.”

La course à pied est donc devenue le sport principal de Romain Paul “mais cela reste un hobby. Je vois que certains coureurs sont sponsorisés, mais pour ma part, je n’ai jamais été approché. Je pense cependant que les sociétés cherchent des candidats à la victoire. Moi, cela reste un plaisir avant tout, même si j’aime m’y investir, j’ai besoin de ce genre de challenge pour vivre. Et puis, le running est en phase avec les problèmes de société actuels, avec l’environnement. On peut courir de chez soi et cela ne nécessite pas vraiment de matériel en dehors des baskets. Ce n’est pas pour me déplaire.”

Pour atteindre son but, Romain s’est donc préparé minutieusement. “On peut bien sûr toujours faire mieux, et cet hiver n’a pas été facile. Je ne suis pas allé en vacances au soleil, je n’ai pas fait de stage à l’étranger. C’était long ici en Belgique avec cette météo, pour un gars comme moi qui fonctionne au moral. Mais les beaux jours sont de retour et c’est tant mieux.”

Il risque de faire chaud à Bruxelles dimanche. “Ce sera la même chose pour tout le monde. Quoique, en partant à 10 heures, on devrait échapper aux grosses températures qui affecteront probablement plus le ventre mou du peloton.”

D’autant plus que le temps de course ne sera pas le même. “Mon souhait serait de descendre sous 1h02 cette année. On verra ce que cela va donner, on n’est de toute façon jamais vraiment prêt…”